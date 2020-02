Okresný súd nevzal do väzby dvojicu obvinených z výbuchu na Mukačevskej ulici v Prešove

aktualizované 25. februára 19:40

Dvojicu obvinených v súvislosti s vyšetrovaním decembrového výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove nevzal súd do väzby. V utorok o tom rozhodol po neverejných výsluchoch oboch obvinených sudca pre prípravné konanie Okresného súdu v Prešove Marek Čech.

„Sudca pre prípravné konanie nevyhovel návrhu krajského prokurátora na vzatie obvinených z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia do väzby a oboch obvinených prepustil zo zadržania na slobodu,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa prešovských súdov Ivana Petrufová.

„Dospel som k záveru, že v tom štádiu konania títo dvaja obvinení sa podľa mňa nedopustili úmyselného trestného činu tak, ako im to kladie za vinu vyšetrovateľ. Vychádzal som z toho, že ich konanie možno hodnotiť ako nedbanlivostný trestný čin,“ vysvetlil svoje rozhodnutie Čech.

Väzba zabrániť úteku obvineného

Krajský prokurátor podal návrh na ich vzatie do tzv. útekovej a kolúznej väzby. Tieto dôvody väzby ale sudca neuznal. Väzba podľa Čecha nemá byť trestom, má zabezpečiť, aby obvinený neušiel, neovplyvňoval svedkov a v danom konaní nepokračoval. To v tomto prípade podľa neho splnené nebolo.

„Dôvod útekový som nezistil. Obaja majú pevné väzby vo vzťahu k bydliskám a rodinám. Ak by chceli ujsť, už by tak mohli dávno urobiť. Mali na to tri mesiace. Judikatúra pri ovplyvňovaní svedkov je takisto jasná. Musí existovať konkrétny dôkaz, ktorý nasvedčuje tomu, že sa pokúsil obvinený ovplyvňovať spoluobvinených alebo svedkov. Toto zistené nebolo. Takisto nebol dôvod pokračovacej väzby. Kto by chcel pokračovať v niečom tak hroznom a tak strašnom, ako sa stalo v tomto prípade,“ zdôvodnil sudca.

Obhajca dvojice obvinených Milan Knop považuje rozhodnutie okresného súdu za ťažké, ale spravodlivé. „Od začiatku sme hovorili, že tu nie sú dané dôvody väzby a namietali sme aj právnu kvalifikáciu. Stotožňujem sa s tým, ako okresný súd zdôvodnil toto rozhodnutie,“ uviedol Knop.

Ako dodal, k skutku sa zatiaľ nevyjadrovali. Potrebujú totiž primeraný čas na naštudovanie spisu. Ten má približne 1 200 strán. Prokurátor proti rozhodnutiu podal sťažnosť. Krajský súd o nej bude rozhodovať na verejnom zasadnutí 3. marca.

Konanie voči pätici obvinených

V súčasnosti je vedené trestné konanie voči piatim obvineným. Okresný súd v Prešove rozhodol o väzbe pre trojicu obvinených 9. decembra, pričom rozhodnutie okresného súdu potvrdil 30. decembra Krajský súd v Prešove.

Ďalšiu dvojicu zadržala polícia v piatok 21. februára a následne ich obvinila z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia so spôsobením smrti viacerých osôb a škody veľkého rozsahu. Krajský policajný vyšetrovateľ rovnako zmenil právnu kvalifikáciu aj voči trom už predtým obvineným a väzobne stíhaným osobám.

„V trestnej veci, vedenej Okresným súdom Prešov v prípravnom konaní vo vzťahu k trom obvineným v predmetnom prípade, o žiadosti obhajcu o ich prepustenie z väzby a tiež o návrhu na rozšírenie dôvodov väzby u všetkých troch obvinených, rozhodnuté nebolo,“ informovala agentúru SITA Petrufová.

V prípade dokázania viny pätici hrozí trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie.

Nešťastie v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, ktoré sa odohralo v piatok 6. decembra, má sedem potvrdených obetí. Jedna osoba je stále nezvestná.