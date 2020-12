Oktagon 20: Pikantné bitky prinesú aj zápas o titul!

Titulový zápas pre Vémolu a návrat mladého Slováka, aj to prinesie Oktagon 20.

Na poslednom turnaji roka Oktagon 20 čaká českého „Terminátora" Karlosa Vémolu v stredu 30. decembra súboj o pás šampióna vo váhe do 84 kilogramov. Jeho súperom bude Alex „Da Killa Kid" Lohoré. Ten sa teraz pýši bilanciou devätnásť víťazstiev a päť prehier. V minulosti prešiel prestížnymi MMA organizáciami Bellator alebo Cage Warriors.

Na jubilejnom turnaji Oktagon 20 sa ďalej predstaví aj ďalší český bývalý účastník prestížnej UFC. Viktor Pešta momentálne držiteľ titulu v organizácii GCF a svetového titulu asociácie WASO si zmeria sily s veteránom Ildemarom „Marajjó“ Alcântarou. Brazilec má na konte už viac ako 40 zápasov a z toho 26 víťazných. Podarí sa Peštovi napraviť si meno na domácej scéne po poslednej prehre?

Určite bude zaujímavý aj návrat Slováka Milana Ďatelinku, ktorý má príhodnú prezývku „Mr. Comeback" v česko-slovenskom súboji proti Davidovi Hoškovi. Čakať na zápas musel totiž viac ako 5 mesiacov. Podarí sa mladému Slovákovi potvrdiť svoje tri víťazstvá v prvých kolách v rade? Ďalej sa predstavia mená ako Daniel Škvor, Jan Malach, Magdaléna Šormová a mnoho ďalších známych bojovníkov.

Ako to vidia tipéri?

Najväčšia komunita tipérov v bitke Vémola vs. Lohoré vkladá dôveru do českého zápasníka. Christian10 ide ale proti prúdu a v analýze útočí na triumf bojovníka z krajiny galského kohúta s kurzom 3,21: „Podľa mňa to Karlos podcenil, súper je naozaj silný. Vémola je už dávno za zenitom – je pomalý, fyzička je zlá, údery má slabé. Už to nie je ten starý Karlos, ktorý to bol z čias UFC. Jeho francúzsky náprotivok je naopak pohyblivý a schopný unikať úderom jeho súpera,“ zamýšľa sa tipér.

Kto sa bude na poslednom turnaji roka radovať z triumfu a podarí sa Karlosovi nadviazať na posledné dve víťazstvá a priblížiť sa tak k vysnívanej odvete s Attilom Véghom?

Podajte si na titulový zápas, alebo si vyberte iného bojovníka na tiket v Tipsporte.

