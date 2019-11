Október bol nadpriemerne teplý, absolútne najvyššiu teplotu namerali v Gabčíkove

Tohtoročný október označili meteorológovia za teplotne väčšinou nadnormálny. Ako na sociálnej sieti informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), počas prvej dekády boli teploty podpriemerné, v druhej a aj vo väčšej časti tretej dekády zas prevládalo babie leto, ktoré bolo ako celok mimoriadne teplé. V posledných dňoch októbra sa výrazne ochladilo.

Absolútne najvyššiu teplotu mesiaca namerali v Gabčíkove 24. októbra, dosiahla 26,9°C. Zo staníc s nadmorskou výškou do 1000 m nad morom bola absolútne najnižšia teplota vo Vernári, kde bolo 31. októbra -9,5°C.

Tohtoročný október bol podľa SHMÚ zrážkovo väčšinou normálny, na juhu skôr podnormálny. Zrážky boli sústredné najmä do prvej dekády, a to najmä v Žilinskom a Trenčianskom kraji. V rámci staníc s nadmorskou výškou do 1000 m sa najvyšší mesačný úhrn zrážok vyskytol v obci Zubák (okr. Púchov), kde namerali 72,4 mm. Naopak, najmenší mesačný úhrn pozorovali v Dolných Plachtinciach (okr. Veľký Krtíš), kde napršalo len 7,3 mm.