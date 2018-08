Okupácia Československa sovietskymi vojskami prehĺbila ekonomické zaostávanie krajiny, tvrdí Remišová

BRATISLAVA 20. augusta (WebNoviny.sk) – Okupácia Československa sovietskymi vojskami proti vôli obyvateľstva 21. augusta 1968 predĺžila zločinný komunistický režim v našej krajine o ďalších dvadsať rokov.

Okupácia prehĺbila zaostávanie krajiny

Myslí si to predsedníčka poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Veronika Remišová, ktorá to uviedla pre agentúru SITA pri príležitosti 50. výročia odporu voči okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy.

„Počas tohto obdobia bolo mnoho ľudí pozatváraných, iní zomreli na následky väzenia, prípadne ťažkých prác. Tento režim potláčal náboženskú slobodu, zatváral kňazov, rehoľné sestry, obmedzoval základné ľudské slobody a práva. Zatiaľ čo pred nástupom komunizmu sme boli jednou z najvyspelejších krajín, okupácia ešte viac prehĺbila ekonomické zaostávanie krajiny,“ uviedla a dodala, že životnú úroveň bohatých krajín sa nám preto ani dnes nepodarilo dobehnúť.

Vpád sovietskych vojsk zničil nádeje ľudí

Po okupácii u nás podľa Remišovej zostali desaťtisíce ruských vojakov, ktorých jedinou úlohou bolo zakročiť, ak by sa ľudia v Československu opätovne rozhodli krajinu zobrať do vlastných rúk a meniť k lepšiemu.

Remišová je presvedčená, že okupácia štátu cudzími vojskami je vždy obrovským zásahom do suverenity štátu a pokorením národnej hrdosti a svojbytnosti. „Vpád sovietskych vojsk zničil nádeje ľudí a základné právo obyvateľov rozhodovať o osude vlastnej krajiny. Po okupácii nasledovala normalizácia, keď sa na dôležité funkcie v štáte dostali často neschopní, no novému režimu poplatní ľudia. Doplatila na to celá krajina,“ dodala.

Mladá generácia si vpád sovietskych vojsk pred 50 rokmi nepamätá, no je mimoriadne dôležité, aby sme si tieto výročia pripomínali a poučili sa z nich. „Mali by sme vždy brániť slobodu a suverenitu Slovenska ako aj našich spojencov a nedopustiť, aby sa podobná situácia opakovala,“ uzavrela Remišová.