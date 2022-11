Okupanti v Chersone spálili telá mŕtvych ruských vojakov na smetisku, tvrdia miestni

Ruské sily počas okupácie Chersonu odvážali telá vlastných vojakov na smetisko na okraji mesta, kde ich pravdepodobne spálili. Referuje o tom britský The Guardian s odvolaním sa na svedectvá miestnych obyvateľov.

Oplotenie pred zvedavými očami

Ruskí okupanti zakázali ľuďom približovať sa ku skládke odpadu v Chersone a oplotili ju „pred zvedavými očami“. Dôvodom takého konania Rusov bol úmysel „vysypať tam telá svojich mŕtvych bratov a potom ich spáliť“.

Miestni obyvatelia uviedli, že videli na smetisko prichádzať ruské nákladné autá s čiernymi vrecami, ktoré potom zapálili. Vzduch sa následne podľa nich naplnil veľkým oblakom dymu a zápachom horiaceho mäsa.

Vyšetrovanie ukrajinských úradov

Podľa Chersončanov sa Rusi v lete takto zbavovali tiel svojich vojakov, ktorí zahynuli počas ťažkých bojov. Niektorí obyvatelia však podotkli, že priamo nevideli mŕtve telá.

Pracovníci skládky tvrdia, že Rusi si vybrali jej najizolovanejšiu časť, ktorá by mohla byť zamínovaná.

Ukrajinské úrady vyšetrovanie v tejto súvislosti nekomentovali. The Guardian však píše, že na skládke je stále možné vidieť zvyšky ruských vlajok, uniforiem a prilieb.

Bezpečnostná situácia v meste

Ukrajinské úrady vyzývajú obyvateľov oslobodeného mesta Cherson, aby sa na zimu evakuovali do bezpečnejších oblastí Ukrajiny. Týka sa to predovšetkým žien s deťmi, starých ľudí, chorých a osôb so zníženou pohyblivosťou. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.

„Berúc do úvahy zložitú bezpečnostnú situáciu v meste a problémy s infraštruktúrou, môžete sa na zimné obdobie evakuovať do bezpečnejších oblastí krajiny,“ uviedla ukrajinská vicepremiérka a ministerka pre reintegráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková, ktorá apelovala na zraniteľné skupiny obyvateľov Chersonu.

Vláda ponúka ľuďom bezplatnú evakuáciu do Kryvého Rihu, Mykolajiva a Odesy s možným ďalším presunom do Kirovohradskej oblasti, Chmeľnyckej oblasti alebo do západných regiónov Ukrajiny.

Poskytnuté bude bezplatné ubytovanie v pripravených zariadeniach, humanitárna pomoc, jedlo a zdravotná podpora. Ukrajinské úrady poskytnú i primeranú finančnú pomoc.