OĽaNO chce, aby na platnosť celoštátneho referenda postačovala účasť 25 percent

Na platnosť celoštátneho referenda by po novom mohla postačovať účasť najmenej 25 percent oprávnených voličov, pričom rozhodnutie musí byť stále prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. Navrhujú to poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Na parlamentnú schôdzu, ktorá sa začne 26. novembra, predkladajú návrh novely ústavného zákona. Momentálne je na platnosť referenda potrebná 50-percentná účasť.

Posilnenie práva občanov

Cieľom návrhu je podľa OĽaNO posilnenie práva občanov zúčastňovať sa na správe vecí verejných prostredníctvom inštitútu referenda. Prostredníctvom plebiscitu, ktorého výsledok je pre NR SR záväzný a musí sa vyhlásiť rovnako ako zákon, by sa podľa navrhovateľov umožnilo občanom spolurozhodovať o osude ich vlastného štátu oveľa jednoduchšie a spravodlivejšie.

Súčasťou návrhu je aj povinnosť konania referenda v rovnaký deň, ako sa budú konať voľby alebo ľudové hlasovanie na celom území Slovenska alebo voľby do orgánov územnej samosprávy.

Politologička z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Renáta Dulinová Bzdilová návrh OĽaNO víta.

Jediné úspešné referendum

„Z môjho pohľadu sa tento návrh z dielne OĽaNO snaží posilniť mieru občianskej participácie a navyše navrhuje, aby výsledok takého referenda bol pre NR SR záväzný a vyhlásený rovnako ako zákon, čím výrazne posilňuje mieru zapojenia občanov do vecí verejných. Súčasťou návrhu je aj povinnosť konania referenda v rovnaký deň, ako sa budú konať voľby alebo ľudové hlasovanie na celom území Slovenskej republiky alebo voľby do orgánov územnej samosprávy. Spojením konania referenda s voľbami vidieť snahu o efektívne vynakladanie verejných zdrojov,“ povedala pre agentúru SITA.

Pripomenula, že doteraz sa na Slovensku konalo jediné úspešné referendum s 52,15-percentnou účasťou, a to referendum v roku 2003 o vstupe Slovenska do Európskej únie. Za 26-ročnú éru samostatnej Slovenskej republiky je to podľa politologičky málo.

„Len pripomínam, že doteraz sme mali osem referend. Úpravou referenda podľa OĽaNO by sme mohli zvýšiť mieru úspešnosti referend, zamedziť tomu, aby politici nevyzývali k neúčasti, práve naopak viac sa o občanov a ich postoje a názory zaujímali, viac vysvetľovali a konečne sa začali starať o kvalitu vzdelávania i svojho i občanov,“ myslí si Dulinová Bzdilová.