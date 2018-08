OĽaNO kritizuje návrh získavania údajov z účtov podnikateľov, súčasná vláda na to nemá reputáciu

BRATISLAVA 9. augusta (WebNoviny.sk) – Hnutie OĽaNO žiada stiahnuť rezortom financií navrhovanú zmenu, ktorou majú byť banky povinné zasielať všetky transakcie z účtov právnických osôb a podnikateľov finančnej správe. Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii uviedol poslanec za OĽaNO Eduard Heger, prijatím takejto zmeny by hrozilo riziko šikanovania a prenasledovania podnikateľov.

Ak štát chce získať lepší prístup k takýmto dátam, mali by sa podľa Hegera týkať iba subjektov podozrivých z daňových podvodov. Výsledkom tohto opatrenia by pritom podľa Hegera bolo, že by sme sa vrátili do „doby kešu“ a oveľa viac by sa robili hotovostné transakcie.

Finančná správa má dostatočné nástroje

Ako dodal, finančná správa má už v súčasnosti dostatočné nástroje na to, aby vedela identifikovať daňových podvodníkov, či už vo forme kontrolného výkazu DPH, daňových priznaní či pri vyžiadaní aj celého účtovníctva.

Ak teda zostáva medzera vo výbere DPH, tak podľa Hegera finančná správa buď nevie s kontrolným výkazom dostatočne pracovať, alebo naďalej umožňuje niektorým subjektom páchať daňové podvody.

Dôležitým faktorom návrhu rezortu financií, ktorý sa objavil v návrhu novely zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, je však podľa poslanca aj bezpečnosť údajov. Transakcie z účtov podnikateľov totiž znamenajú aj údaje o ich zákazníkoch, ktorí im za produkty alebo služby platili. Tieto dáta by pritom podľa neho mohli byť ľahko zneužiteľné hackermi, úradníkmi či políciou.

Vláda si musí získať dôveru

Vláda, ktorá podobné opatrenie navrhne, tak musí mať podľa Hegera predovšetkým dostatočnú reputáciu, aby si to vôbec mohla dovoliť. Pripomenul, že súčasný kabinet aj v súčasnosti bojuje s podozrením, že participoval na únose občana cudzieho štátu.

„Ak vláda chce mať prístup k takýmto citlivým údajom, musí mať na to kvalitný kredit, musí si získať aj dôveru občanov. Preto aj vyzývame ministra financií, aby tento paragraf z tohto zákona stiahol na prepracovanie. Aby nebola ohrozená bezpečnosť citlivých údajov občanov, pretože myslíme si, že našim cieľom by malo byť zamerať sa na podvodníkov,“ uviedol Heger.