OĽaNO navrhuje, aby mali rómske deti povinnú predškolskú dochádzku

BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) – Nezodpovední politici spôsobujú problém v rómskych osadách tým, že ho neriešia. Líder Hnutia OĽaNO-NOVA Igor Matovič to vyhlásil dnes na tlačovej besede a dodal, že problém treba začať riešiť od počiatku, teda už malé deti by mali chodiť povinne do škôlky. Hnutie OĽaNO preto predkladá na najbližšiu parlamentnú schôdzu návrh zákona, aby aj rómske deti mali povinnú predškolskú dochádzku od troch rokov. Ako dodal, ak by rodičia dochádzke bránili, dopúšťali by sa trestného činu.

„Pred 80 rokmi Adolf Hitler ukazoval prstom najprv na Židov, na postihnutých a na Rómov, že oni nám znižujú životnú úroveň. Dnes tu máme dvoch ľudí, premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a Mariána Kotlebu (ĽSNS), ktorí túto rétoriku používajú. Hovoria, že je to náš problém, že kvôli ním sa máme zle. V skutočnosti premiér Robert Fico má za sebou desať rokov vlády a spôsobil, že 50-tisíc ďalších rómskych detí vyrástlo bez toho, aby malo adekvátne vzdelanie,“ povedal Matovič.

Dodal, že ročne sa v osadách narodí 5-tisíc detí, ktoré vychováva blato na ulici. „Sám som bol vo viacerých osadách, kde deti nemajú posteľ, stôl ani vlastnú knižku. Také dieťa nevyhnutne potrebuje škôlku,“ povedal. Uviedol, že práve z takýchto detí sa u nás stavajú poberatelia sociálnych dávok, keďže nie sú pripravené na základnú školu, nezvládajú ju, nie sú pripravené na pracovný trh a my im doživotne dávame sociálne dávky.

Bývalý splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO) sa nazdáva, že na začiatok stačí deti poslať do materských škôlok, aby boli úspešné na základnej škole. Problémom však je, že napríklad v najväčšej osade na Slovensku Jarovnice je škôlka s kapacitou 98 miest a detí, ktoré majú vek od troch do šiestich rokov je okolo 700.

Na tlačovej besede sa zúčastnili aj malé rómske deti s matkami. Hnutie OĽaNO dnes o 14:30 s nimi zanesie premiérovi na úrad vlády obrázky s nápismi, že chcú chodiť do škôlky.