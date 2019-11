OĽaNO navrhuje príspevok pre politických väzňov, zaplatiť by to mali bývalí „eštebáci“

Politickým väzňom, ich manželkám, manželom alebo ich vdovám a vdovcom by mohol byť priznaný jednorazový finančný príspevok vo výške 1 000 eur. Docieliť to chcú poslanci Národnej rady SR za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) prostredníctvom novely zákona o protikomunistickom odboji. Zároveň navrhujú plošné zdanenie výsluhových dôchodkov pre bývalých príslušníkov Štátnej bezpečnosti a ich zložiek o 50 percent. Parlament sa bude návrhom zaoberať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína 26. novembra.

Nespravodlivý a neúctivý stav

„Hlavným účelom návrhu zákona je ukončiť po 30 rokoch od Nežnej revolúcie nespravodlivý a neúctivý stav v demokratickej spoločnosti, kde tí, čo roky boli utláčateľmi a prenasledovali osoby, mučili ich a popierali základné ľudské práva, hlavne slobodu slova, poberajú dnes vysoké výsluhové dôchodky a tí, čo rukami týchto osôb trpeli, majú nízke starobné dôchodky,“ zdôvodňujú predkladatelia. Navrhujú preto plošné zdanenie výsluhových dôchodkov pre bývalých príslušníkov štátnej bezpečnosti a ich zložiek o 50 percent.

„Slovenská republika sa prijatím tohto návrhu zákona pripojí k iným krajinám, ktoré sa vyrovnali so svojou nedemokratickou minulosťou a siahli tak príslušníkom tajných služieb na ich výsluhové dôchodky alebo príplatky za služby v týchto tajných bezpečnostných zložkách,“ píšu poslanci OĽaNO. Účinnosť novely zákona navrhujú od 1. marca 2020.

Zdanenie dôchodkov pokryje náklady

OĽaNO predpokladá, že zdanenie dôchodkov bývalým príslušníkom ŠtB by do rozpočtu prinieslo 15,6 milióna eur ročne. Na vyplatenie príspevkov by podľa poslancov boli potrebné štyri milióny eur.

Tento návrh víta aj predsedníctvo Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS). „Vítame každý návrh, ktorý chce pomôcť bývalým politickým väzňom komunistického režimu. Žijúcich politických väzňov je stále menej, väčšina má okolo 90 rokov. V tomto roku umierali každý týždeň aspoň jeden-dvaja, preto je dôležité prejaviť im úctu aspoň na sklonku života a pomôcť im, aby mohli dôstojne dožiť svoj život,“ uviedli pre agentúru SITA členovia Predsedníctva KPVS. Ako ďalej priblížili, po 30 rokoch od pádu komunistického režimu sú aktuálnou potrebou pre veľkú časť z politických väzňov zdravotné pomôcky, opatrovateľky alebo domov dôchodcov, čo pre nich znamená zvýšené finančné náklady. „Viacerí z nich totiž majú zdravotné ťažkosti ako následky väzenia. Aj keď oni sami hovoria, že trpeli a bojovali za slobodu a nie za rôzne výhody, čo často zdôrazňoval aj náš zomrelý predseda Anton Srholec, považujeme za našu morálnu povinnosť prejaviť im úctu a vďaku,“ dodala KPVS.