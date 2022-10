OĽaNO nepresadilo vôľu občanov, zákon o hmotnej zodpovednosti funkcionárov opäť nenašiel podporu v parlamente

„Návrh zákona o hmotnej zodpovednosti bola vôľa občanov a my sme sľúbili, že ho podáme do parlamentu,“ tvrdí poslanec z hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Jozef Pročko.

Ani jeden návrh v NR SR neprešiel

Za návrh nezahlasovali ani poslanci strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorí v minulosti podľa Pročka za podobný návrh hlasovali. Predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽaNO) vo štvrtok na tlačovej konferencii povedal, že návrhov o hmotnej zodpovednosti už bolo predložených viacero.

„Stále pracujeme na ďalšom návrhu o hmotnej zodpovednosti, ktorý je rozšírený o antikorupčnú žalobu. Rozdiel medzi ňou a tou, ktorá bola predložená teraz do parlamentu je, že bude presne zadefinovaná hrubá nedbanlivosť a taktiež by mali byť vyriešené náhrady škody z poistenia,“ doplnil Vetrák. Podľa neho by novšia verzia návrhu mala prísť o šesť mesiacov.

Líder OĽaNO Igor Matovič ocenil, že kolegovia z hnutia predložili takýto návrh. „Bol to test. Predložili návrh, ktorý bol identický s tým, za ktorý SaS hlasovala pred šiestimi rokmi. Vtedy boli za a teraz zrazu hlasovali proti,“ tvrdí Matovič, ktorý sa zároveň pýta, prečo nejaká strana blokuje prijatie hmotnej zodpovednosti.

Prekážkou je kolektívna zodpovednosť

Za návrh zákona o hmotnej zodpovednosti však nehlasovali ani poslanci z hnutia Sme rodina. Poslanca Pročka kroky koaličného partnera mrzia a taktiež ich poprosil, aby „zvážili svoje rozhodnutia. Prekážala im tam kolektívna zodpovednosť, ja som im povedal, nech podajú pozmeňovací návrh“.

Igor Matovič na záver uviedol, že „ak sa spamätajú poslanci v SaS a budú sledovať najlepší záujem svojich voličov, tak zákon prejde. Je to zároveň verejný prísľub, ktorý SaS pred voľbami dala“.

Poslanci NR SR v stredu (5. októbra) neposunuli do druhého čítania návrh na úpravu zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.

Efektívne trestanie prešľapov

Cieľom predkladaného návrhu zákona bolo zaviesť funkčný mechanizmus „trestania“ prešľapov a pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

Pri súčasnom nastavení zodpovednosti verejných funkcionárov za rozhodovanie o verejnom majetku sa javí, že občania verejným funkcionárom bezmedzne dôverujú.

Slovenská verejnosť však bola neraz svedkom vzniku viacerých závažných káuz, v ktorých nebola nikdy vyvodená zodpovednosť. Návrh do parlamentu predložila skupina poslancov z hnutia OĽaNO.