OĽaNO-NOVA žiada vládu, aby neprijala Istanbulský dohovor o domácom násilí

BRATISLAVA 22. júna (WebNoviny.sk) – Opozičné hnutie OĽaNO-NOVA vyzvalo vládu, aby neratifikovala Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu (Istanbulský dohovor). Ako vo vyhlásení uviedol europoslanec za OĽaNO-NOVA Branislav Škripek, ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská chce do 30. júna tohto roku predložiť návrh na ratifikáciu Istanbulského dohovoru na rokovanie vlády.

“Rozhodne treba pomáhať ženám a aj ostatným skupinám, ktoré sú ohrozované domácim násilím. Avšak tento Dohovor v praxi nepomáha týraným ženám. Dnes na úrovni národných štátov už existujú nástroje, ktoré dokážu efektívnejšie zabrániť domácemu násiliu ako Dohovor. Zrejme si to myslí aj 14 členských štátov, ktoré Dohovor neratifikovali,” zdôraznil Škripek.

Dohovor nevyrieši prax

Europoslanec vysvetlil, že odborníci vystupujúci proti Istanbulskému dohovoru sa zhodujú v tom, že nevyrieši násilie páchané na ženách v praxi. Neexistuje výskum, ktorý by dokazoval, že v štáte, ktorý ho ratifikoval, sa znížilo domáce násilie. Istanbulský dohovor zasahuje aj do vzdelávania detí a mládeže. Obsah vzdelávania je pritom výlučne v kompetencii členských štátov EÚ.

“Poslanci konzervatívnej platformy nášho hnutia sa pridávajú ku skupine odborníkov občianskej spoločnosti, ktorá vyzvala k odmietnutiu Istanbulského dohovoru a to spôsobom, z ktorého bude jasne vyplývať úmysel Slovenskej republiky, že sa nehodlá stať zmluvnou stranou dohovoru. Sme proti násiliu na ženách, sme však presvedčení, že prijatie Dohovoru tejto téme viac škodí ako pomáha,” povedal poslankyňa OĽaNO-NOVA Anna Verešová. Dodala, že Európska únia by vôbec nemala takéto dohovory podpisovať, pretože to vytvára zbytočný tlak na členské štáty v oblastiach, ktoré spadajú do ich právomocí.

Záväzný ľudskoprávny nástroj

Európska komisia prijala Istanbulský dohovor 6. apríla 2011, platným sa stal 1. augusta 2014. V marci tohto roka navrhla Európska komisia Európskej únii pristúpenie k Dohovoru a rok 2017 má byť venovaný legislatívnym krokom potláčajúcim násilie na ženách. Významovo je Dohovor záväzným ľudskoprávnym nástrojom, ktorý ustanovuje právne záväzné normy na prevenciu a elimináciu domáceho násilia a násilia páchaného na ženách, ochranu jeho obetí a spravodlivý trest pre páchateľov.

Z legislatívneho hľadiska je nutná taktiež harmonizácia trestného práva hmotného a trestného práva procesného, civilného procesu, migrácie a azylu. Dohovor sa skladá z preambuly a 81 článkov. Hlavným cieľom dohovoru je dosiahnutie celkovej rovnosti medzi mužmi a ženami. Poukazuje tiež na opatrenia eliminujúce oblasti násilia páchaného na ženách.