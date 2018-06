OĽaNO poukazuje na kľúčový problém tendrov a navrhuje z nich vylúčiť prepojené spoločnosti

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) – Hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) navrhuje, aby vzájomne prepojené spoločnosti boli automaticky vylúčené z verejného obstarávania. Na júnovej schôdzi Národnej rady SR predloží novelu zákona o verejnom obstarávaní s príslušnou úpravou.

Ako v pondelok informovala predsedníčka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová, zároveň vyzývajú Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), aby zriadil čiernu listinu, na ktorú Protimonopolný úrad SR (PMÚ), alebo ÚVO budú môcť zaradiť spoločnosť, ak sa v posledných troch rokoch dopustila takéhoto konania.

Veľká diera v zákone

„Toto je nad rámec zákona. V zákone navrhujeme najmä to, aby boli majetkovo a personálne prepojené spoločnosti vylúčené z verejného obstarávania,“ uviedla Remišová. Ide podľa nej o jeden z kľúčových problémov pri zmanipulovaných tendroch.

„Je to veľká diera v zákone, rieši to z pohľadu obstarávateľa, ale nerieši to medzi účastníkmi tendra. Keď sa novelizoval zákon o verejnom obstarávaní, Protimonopolný úrad SR na to upozorňoval,“ povedala Remišová.

PMÚ žiadal, aby zákon o verejnom obstarávaní umožňoval diskvalifikáciu majetkovo či personálne prepojených subjektov v rámci jedného verejného obstarávania, aby bolo zabezpečené dodržiavanie zásad rovnosti, zaobchádzania a transparentnosti. Absencia tohto opatrenia v zákone podľa poslankyne umožňuje veľké podvody v tendroch s účasťou vzájomne prepojených firiem.

Preverili verejné obstarávania

OĽaNO novelou verejného obstarávania reaguje na výsledky kontroly niektorých tendrov na obnovu lesov na základe eurofondovej výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA).

ÚVO na podnet Remišovej preveril trinásť verejných obstarávaní za vyše 7 mil. eur a zistil v nich 105 porušení zákona o verejnom obstarávaní. Opozičné hnutie na tento prípad upozornilo ešte začiatkom minulého roka. Z uvedených porušení zákona až 41 podľa ÚVO mohlo mať, alebo malo vplyv na výsledok verejného obstarávania.

„Buď išlo o diskriminačné podmienky, neposudzovanie splnenia podmienok, pochybné dodatky a podobne. Dokonca v dvoch prípadoch, na ktoré sme upozornili, ÚVO uvádza, že boli porušené základné podmienky, a to tak, že v hodnotiacej komisii sedela blízka osoba štatutára a jediného spoločníka víťaznej firmy,“ upozornila Remišová.

Vzhľadom na to sa OĽaNO obráti na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), keďže išlo o obstarávania s využitím peňazí Európskej únie, nevylučuje však ani podanie trestného oznámenia. PPA patrí do pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na čele s nominantkou SNS Gabrielou Matečnou.

Tender na odvoz dreva z lesov

Remišová pripomenula, že PPA vo výzve kozmetickými úpravami formulára päť dní pred uzávierkou vylúčila viaceré malé pozemkové spoločenstvá a drobných vlastníkov lesa.

„Vtedy sme hovorili o kysuckej firme Riava Corporation, ktorá bola známa aj zo škandálu okolo tendra na odvoz dreva z lesov v roku 2014,“ uviedla poslankyňa. Táto firma podľa nej pravidelne súťažila spolu s majetkovými a personálne blízkymi prepojeniami, a to napriek tomu, že PPA mala v podmienkach uvedené, že spoločnosti, ktoré predkladajú cenové ponuky, nemôžu byť personálne, alebo majetkovo prepojené.

Poslanec Eduard Heger, tieňový minister financií a hospodárstva za OĽaNO, povedal, že spomínaná novela napomôže aj princípu hodnoty za peniaze. Obstarávanie má byť totiž zmysluplné a efektívne.

„Práve týmto opatrením prinášame do celého procesu spôsob, ako môžeme nadobudnúť hodnotu za primerané peniaze, aby sa hodnota obstarávala za najlepšiu možnú cenu na trhu,“ uviedol Heger.