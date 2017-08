OĽaNO považuje koaličnú krízu za snahu SNS zbaviť sa zodpovednosti za škandál

BRATISLAVA 11. augusta (WebNoviny.sk) – Súčasnú koaličnú krízu považuje hnutie OĽaNO-NOVA iba za snahu Slovenskej národnej strany (SNS) zbaviť sa zodpovednosti za obrovský škandál na ministerstve školstva a za boj o teplé miesta v štátnej správe. Myslí si to poslankyňa za OĽaNO-NOVA Veronika Remišová, ktorá sa na dnešnej tlačovej besede vyjadrila k známym programovým požiadavkám SNS.

Zároveň si myslí, že zrušenie dnešnej Koaličnej rady pre zdravotné problémy premiéra Roberta Fica treba rešpektovať. „Treba to rešpektovať, ak je to riadny dôvod. Ak je to len zámienka, tak potom je to chyba,” uviedla.

Budeme pozerať na prsty

Podľa slov Remišovej sú poslanci z OĽaNO-NOVA radi, že Andrej Danko zatiaľ zakazuje vyjadrovať sa k práci vlády iba kolegom v koalícii. „Vieme, že pán Danko by si želal, aby sa o jeho škandáloch ľudia nedozvedeli, ale môže si byť istý, že my budeme naďalej vláde pozerať na prsty,” povedala.

K požiadavke Danka, aby sa do vlády nedostávali návrhy, ktoré neprerokovala Koaličná rada Remišová uviedla, že “Ústava Slovenskej republiky zveruje spravovanie krajiny parlamentu a vláde, ktorých prácu môžu občania kontrolovať”. „Považujeme za porušovanie ústavy ak SNS žiada, aby bola práca ministrov a poslancov parlamentu podriadená stretnutiam akejsi Koaličnej rady,” vyhlásila Remišová.

Podanie na ústavný súd

V prípade požiadavky Danka navýšiť minimálnu mzdu v štátnej správe reagovala, že ak má ísť o zvýšenie minimálnych tabuľkových platov na úroveň platnej minimálnej mzdy, nie je to žiadna novinka. „Na tento problém, najmä v školstve, už upozorňujeme dlho. Viaceré opozičné strany dali dokonca v júni v tejto veci podanie na ústavný súd,” povedala s tým, že i napriek tomu, že SNS prevzala návrh hnutia, Remišová verí, že to pomôže ľuďom s nízkymi platmi.

Požiadavka Danka založiť štátne aerolínie je podľa opozičnej poslankyne nápad, ako obrať ľudí na Slovensku o peniaze. „Mali sme tu už pološtátne aerolinky za vlády SNS s Mečiarom (1998) a občanov Slovenska táto zábavka stála desiatky miliónov eur. Za odmenu dostali pravidelnú linku do Moskvy,” vyjadrila sa Ramišová.

Kúpele pre chorých ľudí

Na margo investičných stimulov do kúpeľníctva Remišová povedala, že viaceré kúpele vlastnia rôzni oligarchovia, aj ľudia z takzvaných mafiánskych zoznamov.

„Sme proti tomu, aby sme dávali stimuly majiteľom kúpeľných hotelov, ktorí ich ale často používajú nie pre chorých ľudí, ale pre krátkodobé wellness pobyty. Problémom Slovenska ale nie sú wellness pobyty, skôr by sme potrebovali, aby mohli do kúpeľov viac chodiť chorí ľudia, ktorí ich potrebujú. Ak to chceme urobiť, nepotrebujeme vymýšľať koleso ani dotovať oligarchov, stačí aby štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa vyčlenila na kúpeľné pobyty chorých ľudí viac prostriedkov. S tým súvisí aj podpora cestovného ruchu, ktorú SNS tiež často spomína,” uviedla poslankyňa s tým, že Danko asi dobre nepozná situáciu na Slovensku, keďže aj teraz “v lete bol na dovolenke, myslím, niekde v Indickom oceáne”.

Zadlžovanie štátu je riziko

Návrh na povinný trinásty a štrnásty plat pre všetky podniky podľa Remišovej vznikol na odpútanie pozornosti mesiac po tom, ako sa stal Danko terčom posmechu v kauze nezaslúženého povýšenia na kapitána.

„Veľké zadlžovanie štátu vidíme aj ako veľké riziko tohto návrhu, keďže len na 13. a 14. plat úradníkov a štátnych zamestnancov by štát každý rok potreboval takmer 300 miliónov eur, čo je suma blízka cene ponúkanej za výstavbu diaľničného tunela medzi Žilinou a Martinom. Ďalšie stovky miliónov by museli na daniach vybrať mestá, obce a kraje,” priblížila.

Zvýšenie nezdaniteľnej časti dane

Remišová pripomenula aj požiadavku koaličného Mosta-Híd, ktorý by chcel zvýšiť nezdaniteľnú časť dane. „To by zvýšilo príjmy aj pracujúcich, aj živnostníkov a takýto návrh by preto mohlo podporiť aj naše hnutie,” povedala. Návrh, podľa ktorého chce Smer-SD presadiť zvýšenie príplatkov za prácu v noci a cez víkend, je podľa nej rovnaký, aký hnutie OĽaNO-NOVA dalo do parlamentu v apríli a koalícia ho zamietla.

Premiér Robert Fico hovorí aj o zvýšení minimálnej mzdy o viac ako 10 percent. „My, samozrejme, sme za postupné zvyšovanie minimálnej mzdy, ale jej skokové zvýšenie o viac ako 10 percent môže ohroziť malé podniky a živnostníkov, ktorí majú veľmi obmedzené zdroje. Bolo by preto lepšie, aby sa minimálna mzda zvyšovala o niečo pomalšie a zamestnávatelia mali viac času pripraviť sa,” uviedla Remišová a pripomenula, že priemerné zvyšovanie počas minulej vlády Fica bolo menej ako šesť percent.