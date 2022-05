OĽaNO sa môže ešte viac oslabiť s príchodom parlamentných volieb, Koziak varoval pred rebéliou politikov

Oslabovanie klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) môže ďalej pokračovať a s blížiacimi sa parlamentnými voľbami sa môže ešte zrýchliť. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak.

Klub OĽaNO nedávno vylúčil dve poslankyne Katarínu Hatrákovú a Romanu Tabák po tom, čo nepodporili vydanie poslanca Roberta Fica (Smer-SD) na väzobné stíhanie. Najsilnejší koaličný klub mal na začiatku volebného obdobia 53 členov, teraz ich má 48.

Niektorí poslanci začnú rebelovať

S končiacim sa volebným obdobím aj odstredivé tendencie zvyknú byť podľa politológa silnejšie najmä v stranách, ktoré strácajú svojich voličov.

„Mnohí z poslancov totižto vedia, že už nebudú mať šancu byť zvolení. Tí, ktorí chcú byť ďalej aktívni v politike a mediálne výraznejší, budú hľadať iné možnosti. A to platí aj v prípade pani Hatrákovej a pani Tabák. Viem si predstaviť, že v rámci Sme rodina môžu dostať solídne miesta,“ mienil Koziak.

Podľa neho poslanci, ktorí tušia, že budú mať problém s miestom na kandidačnej listine, využijú ďalšie obdobie a začnú rebelovať. Budú hľadať strany, ktoré budú mať väčšiu šancu dostať sa do parlamentu.

Choroba viacerých politických strán

Koziak hovorí, že súdržnosť vládnych klubov a koaličných strán, ktoré sú oslabené, bude ďalej upadať. „Určite sa to bude týkať OĽaNO, pretože zaznamenalo najväčšie percentuálne straty. Mnohí z tých poslancov nemajú šancu dostať sa do parlamentu. Ak chcú pokračovať, musia si zvoliť inú stranu a môžu to byť aj mimoparlamentné strany,“ zhodnotil politológ.

OĽaNO nemá klasické stranícke štruktúry, čo sa prejavuje aj pri výbere kandidátov na poslancov. „To je choroba viacerých politických strán. Len v prípade OĽaNO to bolo najvýraznejšie, že malo zrazu obrovský počet poslancov. Je to daň za neexistujúce štruktúry a daň za nie dobre nastavený volebný systém. Z Bratislavy ťažko vyberú schopného človeka na východnom Slovensku. Politické talenty sa dokážu získať z regiónov na základe toho, že sa osvedčili v regionálnej politike,“ povedal Koziak.

Prvým vylúčeným bol Čepček

Klub OĽaNO prišiel doteraz o piatich poslancov – Katarínu Hatrákovú, Romanu Tabák, Jána Krošláka, Jána Mičovského a Martina Čepčeka. Krošlák bol prvý poslanec OĽaNO, ktorý verejne kritizoval Igora Matoviča (OĽaNO) za to, ako zvláda funkciu predsedu vlády. Z klubu odišiel vlani v októbri. Krošlák hovoril, že chce podporovať vládne zoskupenie a že by táto koalícia mala mať šancu dovládnuť.

Mičovský ohlásil odchod z klubu tento rok v januári. Tvrdil, že mu prekáža odvolávanie protikorupčných bojovníkov jeho nástupcom na poste ministra pôdohospodárstva Samuelom Vlčanom či zmena prístupu lídra hnutia Matoviča. Poslanec Čepček bol prvý, ktorého klub OĽaNO vylúčil, bolo to v júli 2021. Dôvodom bolo podľa vládneho hnutia nerešpektovanie pravidiel koaličnej zmluvy a hlasovanie za opozičné návrhy zákonov.