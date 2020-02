OĽaNO stráca na Smer-SD iba vyše percento, v parlamente by bolo deväť strán

Vo voľbách do Národnej rady SR by sa vo februári dostalo celkovo deväť politických strán. Vyhral by Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) so ziskom 16,9 percenta opýtaných. Druhé by bolo hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s 15,5 percentami.

Tretia by skončila strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS NS), ktorej by dalo hlas 10,3 percenta opýtaných. Za ním nasleduje koalícia Progresívne Slovensko (PS)/Spolu so 9,4 percentami.

Stranu Za ľudí by volilo 8,9 percenta, Sme rodina 7,2 percenta a Sloboda a Solidarita (SaS) 6,1 percenta. Hranicu 5 percent, ktorá je potrebná na vstup do parlamentu, prekonali aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom 5,3 percenta a Slovenská národná strana (SNS) 5 percent.

Pred bránami parlamentu by zostali Most-Híd so 4,7 percentami, Dobrá voľba 4,3 so percentami, Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS) s 3 percentami a Vlasť s 1,5 percentami. Prieskum uskutočnila agentúra Ako v dňoch 11. februára – 13. februára 2020 formou telefonického dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1 000 respondentov. Prieskum nebol na objednávku žiadneho zadávateľa.