OĽaNO súhlasí s ministrom Maďaričom, že spôsob voľby šéfa RTVS by sa mal zmeniť

BRATISLAVA 24. júna (WebNoviny.sk) – Hnutie OĽaNO súhlasí s postojom ministra kultúry Mareka Maďariča, že spôsob voľby riaditeľa RTVS by sa mal zmeniť a odpolitizovať.

Ako uviedol poslanec hnutia Jozef Viskupič, dôležité podľa neho je, aby sa na voľbe prostredníctvom svojich zástupcov v zbore voliteľov podieľali diváci, poslucháči a aj zamestnanci. “Médium verejnej služby má patriť občanom,” povedal.

Spôsob, ako podľa neho vytvoriť funkčný orgán, ktorý by volil riaditeľa, je podľa neho potrebné analyzovať na príklade okolitých štátov. “Neťahajme tieto veci z päty,” povedal s tým, že o tejto problematike by mali spoločne diskutovať opozícia aj koalícia.

Pre zvýšenie nezávislosti RTVS je podľa Viskupiča potrebné aj to, aby sa zmenilo jej financovanie. V súčastnosti totiž rádiotelevízia získava časť finančných prostriedkov zo zmluvy so štátom, o ktorej musí riaditeľ rokovať s ministrom kultúry. Viskupič navrhuje financovanie na základe zmluvy zrušiť, rovnako aj výber koncesionárskych poplatkov. Namiesto toho navrhuje, aby bolo financovanie naviazané na HDP, konkrétne by RTVS každý rok dostávala 0,15% z tejto sumy.