OĽaNO viní ministra Érseka, že chce prioritne stavať diaľnice tam, kde má Most-Híd veľa voličov

BRATISLAVA 26. septembra (WebNoviny.sk) – Hnutiu OĽaNO sa nepozdáva zoznam prioritných diaľničných stavieb, ktoré môžu byť vysúťažené do konca funkčného obdobia terajšej vlády.

Medzi deviatimi pripravovanými projektmi je šesť na výstavbu úsekov rýchlostnej cesty R2 na juhu stredného a východného Slovenska, kde má vládny Most-Híd veľa voličov.

„Vzhľadom na fakt, že tejto vláde nemožno veriť, je potrebné, aby vznikla dohoda odbornej verejnosti a celej politickej reprezentácie na stanovení skutočných priorít, aby sa neopakovala situácia, že minister za stranu Most-Híd vyberá priority podľa toho, kde má svojich voličov,“ povedal v utorok poslanec parlamentu za OĽaNO Ján Marosz.

Čisto politické rozhodnutie

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) podľa Marosza na jednej strane hovorí, že tému výstavby diaľnic treba odpolitizovať, na druhej strane sa „čisto politicky rozhodol“ zaradiť medzi priority úseky ciest, ktoré pokrývajú juh Slovenska.

„Chceme, aby naši slovenskí Maďari chodili po kvalitnej infraštruktúre, po dobrých cestách, ale akým spôsobom vysvetlíme ľuďom na Kysuciach, že napriek petíciám, výzvam diaľnicu nedostanete,“ uviedol Marosz.

Predstavitelia OĽaNO podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára ukázali, ako hlboko je možné klesnúť. Upozornil, že strany pôsobiace na juhu Slovenska nikdy nekritizovali napríklad výstavbu obchvatu Prešova. „Toto je ich mentálna vybavenosť, takýmto spôsobom útočiť,“ povedal Bugár.

Tie časti úsekov, ktoré sú prioritou ministra dopravy aj Národnej diaľničnej spoločnosti, sú podľa Bugára pripravené. „Keby boli pripravené ďalšie, tak aj tam sa dá,“ dodal.

OĽaNO žiada Národný generel dopravy

OĽaNO žiada ministra dopravy, aby čím skôr predložil členom parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti Národný generel dopravy, s ktorým počíta vláda vo svojom programovom vyhlásení. Cieľom tohto dokumentu má byť zabezpečenie ekonomicky efektívnej, bezpečnej, kapacitnej a plynulej dopravy.

Základom bude vypracovanie celonárodného socio-demografického prieskumu o dopravnom dopyte obyvateľstva podľa podrobných dopravných prieskumov pre všetky relevantné druhy dopravy. Generel má zohľadniť aj medzinárodné dopravné ťahy cez SR ako tranzitnú krajinu. To všetko by malo umožniť jasne nastaviť priority v oblasti dopravy.

„Zdravý sedliacky rozum hovorí, že najskôr musí byť plán, teda generel dopravy, aké sú intenzity, problémy dopravy. Až na základe plánu treba stanoviť priority, kde treba stavať diaľnice, rýchlostné cesty, rekonštruovať železnicu, modernizovať dopravu,“ vyhlásil Marosz.

U nás to podľa neho funguje presne naopak. „Minister sa rozhodne na základe voličskej mapy a ostatní občania môžete chodiť aj pešo. Máte smolu, že ste nás nevolili,“ dodal Marosz.

Chýbajú úseky diaľnic v zozname priorít

V zozname priorít nie sú napríklad úseky D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica – Čadca, Bukov (druhý profil), R3 Nižná – Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová, či R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča a R4 Hunkovce – Ladomirová.

Všetky tieto úseky sú podľa portálu Národnej diaľničnej spoločnosti v procese prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie, podobne ako päť zo šiestich úsekov R2 zaradených medzi priority.

Poslanec Eduard Heger (OĽaNO) tvrdí, že rezort dopravy je ďalším adeptom na krízového manažéra, ktorý ho bude riadiť na základe reálnych informácií o intenzite dopravy.

„Preto voláme po národnom genereli, sú to úplne kľúčové informácie na to, aby sme mohli mať dobrú infraštruktúru. Vláda Smeru po desiatich rokoch nevie vysvetliť ľuďom, prečo nie je dostavaná diaľnica do Košíc,“ uviedol Heger. Plán prioritných stavieb podľa neho potvrdil, že úseky nie sú pripravené.

Uvoľnenie dlhovej brzdy na výstavbu diaľnic podľa neho nie je potrebné, keďže rast daňových príjmov by mal stačiť na pokrytie financovania prioritných úsekov. „Musíme si vybrať, čo je priorita,“ povedal Heger. To, že diaľnica na Kysuciach nie je stále dostavaná, je podľa poslanca zlyhaním vlád na čele so Smerom. „Nemôžeme hovoriť, chceme peniaze aj na to, aj na to… Nejaké priority musia byť,“ dodal.