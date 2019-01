OĽaNO vyzýva Slovenskú poštu, aby znížila poplatky v hotovosti za spracovanie platieb SIPO

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) – Opozičné hnutie OĽaNO vyzýva Slovenskú poštu, a. s., aby dočasne znížila na polovicu poplatky v hotovosti za spracovanie úhrady platieb SIPO (Sústredné inkaso platieb obyvateľstva). A to dovtedy, pokiaľ nevybaví platobnými terminálmi všetky svoje pobočky na Slovensku.

Informoval o tom v stredu na brífingu poslanec Národnej rady SR a tieňový minister financií a hospodárstva za OĽaNO Eduard Heger. Kritizoval pritom štátnu poštovú spoločnosť za to, že od začiatku tohto roka výrazne zvýšila tieto poplatky zo 17 na 90 centrov. Elektronické platby za SIPO sú bezplatné, napríklad cez aplikáciu eSIPO či internetbanking.

Zvýšené poplatky

„Aby ľudia, ktorí chcú platiť kartou, mohli na každej pošte platiť kartou. Aby neboli trestaní za to, že hoci majú kartu, ale nie je tam terminál, tak musia zaplatiť zvýšené poplatky,“ povedal Heger. Slovenská pošta by podľa neho zároveň mala umožniť bezplatnú úhradu šekov cez platobný terminál kartami všetkých bánk, vrátane zahraničných, a neuprednostňovať len jednu súkromnú spoločnosť – Poštovú banku.

Pošta by podľa Hegera mala tiež zabezpečiť spoľahlivé fungovanie aplikácie eSIPO, načítavanie kódov cez mobil a podobne a odstránila poruchy.

„Hlavne, aby prišla so širokou kampaňou, ktorou vyzve ľudí na používanie Poštovej karty, alebo založenie si účtu a využívanie bezhotovostných úhrad SIPO, či ďalších šekov priamo z účtu cez trvalé príkazy či inkaso z účtu. Aby sa ľudia mohli oboznámiť a naučiť, že sa to dá robiť podstatne lacnejšie či úplne zadarmo,“ uviedol Heger.

Finančná gramotnosť ľudí

OĽaNO zároveň vyzýva Ministerstvo dopravy a výstavby SR, aby každú zmenu poplatkov vo svojom rezorte, ktorá môže zasiahnuť sociálne slabšie skupiny občanov, najmä seniorov, vopred zvážilo, ohlásilo a zdôvodnilo. Zmenu by podľa poslanca tiež mala sprevádzať široká kampaň na zvýšenie finančnej gramotnosti ľudí.

„Cieľom je, aby ľudia tie poplatky neplatili. Tak by to malo byť v štátnom podniku, že nejdem ľudí zodrať z kože a využijem to, že nemajú inú možnosť,“ dodal Heger. Ministerstvo dopravy by podľa poslanca malo tiež zastaviť zvýhodňovanie Poštovej banky na pobočkách Slovenskej pošty.

„Zároveň, aby zvážilo personálne zmeny v Slovenskej pošte najmä z dôvodu tohto zvýhodňovania istých finančných skupín a slabšej starostlivosti o zákazníkov,“ uzavrel Heger.