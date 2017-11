OĽANO vyzýva vládu, aby prestala zvýhodňovať bývalých príslušníkov ŠtB

BRATISLAVA 28. november (WebNoviny.sk) – Poslanci hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) navrhli plošné 50-percentné zdanenie výsluhových dôchodkov pre bývalých zamestnancov štátnej bezpečnosti (ŠtB). Podľa poslancov patria výsluhové dôchodky strážcom demokracie a nie zločincom.

Nevysporiadaní s minulosťou

OĽANO chce súčasne s týmto návrhom priznať aspoň čiastkové jednorazové odškodnenie vo forme finančného príspevku politickým väzňom a ich manželským partnerom vo výške tisíc eur.

„Ani po 28 rokoch nie sme vysporiadaní so svojou minulosťou. Za éry komunistov bolo v Československu evidovaných 250-tísíc politických väzňov. Z nich vyše 240 popravili a viac ako 600 ich bolo umučených príslušníkmi ŠTB pri výsluchoch,“ uviedla predsedníčka Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Erika Jurinová s tým, že cieľom navrhovaného zákona je odstránenie nespravodlivých výhod ľuďom, ktorí sa aktívne podieľali na perzekvovaní občanov.

Popieranie základných ľudských práv

Podľa Jurinovej sa tento návrh zákona určite stretne s pochopením u ľudí, ktorí boli režimom postihnutí, no zároveň ho budú kritizovať tí, ktorí perzekúcie vykonávali. „Je načase ukončiť nespravodlivý a neúctivý stav v spoločnosti, kde tí, ktorí boli utláčateľmi a prenasledovali nevinných, mučili ich a popierali základné ľudské práva, poberajú dnes vysoké výsluhové dôchodky, a tí, ktorí konaním týchto osôb trpeli, majú extrémne nízke starobné dôchodky, keďže si na ne vo väzeniach a potom v minimálne platených zamestnaniach nemohli našetriť,“ povedala Jurinová s tým, že Slovensko by sa prijatím tohto návrhu zákona konečne pripojilo ku krajinám, ktoré sa aspoň čiastočne vyrovnali so svojou nedemokratickou minulosťou a siahli príslušníkom tajných služieb na ich výsluhové dôchodky.

„Paradoxom je, že dnes dokážeme odškodňovať aj verejných činiteľov za to, že boli urazení na cti. Preto vyzývame vládu, aby prestala chrániť a financovať bývalých eštebákov, aby dbala viac na obete, ktoré tento režim vyprodukoval,“ dodala Jurinová.

Krivda je do očí bijúca

Ján Budaj sa vyjadril, že je jediným politickým väzňom spomedzi poslancov NR SR, a preto, aby nevzniklo podozrenie z konfliktu záujmov, deklaroval, že v prípade schválenia návrhu zákona venuje túto odmenu na pamiatku politických väzňov.

„V prípade neschválenia budeme tento návrh predkladať opätovne, pretože táto krivda je do očí bijúca. Nemôžme čakať, kým všetci politickí väzni zomrú a potom im budeme stavať pomníky. Našou povinnosťou je vypočuť ich volanie po spravodlivosti ešte vtedy, keď sa jej môžu dočkať,“ dodal Budaj.