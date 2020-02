Olympiáda v Tokiu sa nebude pre koronavírus presúvať ani rušiť, ale organizátorom chýba „plán B“

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach v piatok aspoň trochu utíšil hlasy o tom, že OH a PH 2020 v japonskom Tokiu by mohli zrušiť, preložiť alebo odložiť.

Prípravy pokračujú podľa plánu

Prostredníctvom konferenčného hovoru pre najvýznamnejšie japonské médiá povedal, že napriek rýchlo sa šíriacemu koronavírusu pokračujú prípravy podľa plánu. „Chcem podporiť všetkých športovcov, aby pokračovali v tréningu a príprave tak, aby v Tokiu 2020 uspeli,“ zneli prvé slová Bacha. Začiatok OH je naplánovaný na 24. júla, PH by sa mali začať 25. augusta.

V predchádzajúcich dňoch sa v éteri objavili vyjadrenia niekdajších viceprezidentov MOV Dicka Pounda a Johna Coatesa, že prípadné rozhodnutie o zrušení hier by malo prísť nie neskôr ako v máji. „Spolupracujeme s rôznymi zložkami vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie, japonskej vlády, Čínskeho olympijského výboru a ďalšími,“ ozrejmil Bach.

Situácia podobná so svetovou vojnou

Pound dokonca označil situáciu za podobnú so svetovou vojnou. „Myslím si, že akékoľvek porovnania s vojnou nie sú namieste. Spolu s ďalšími pracujeme na tom, aby vírus nezasiahol do prípravy olympiády,“ pokračoval šéf MOV. Všetky vyjadrenia o zrušení OH označil za teóriu, nechcel však hovoriť na túto tému viac, aby „neprilieval olej do ohňa“.

Japonskí novinári sa šéfa MOV opakovane pýtali na to, či organizácia má záložný plán. „Môžete sa ma pýtať stále dookola inými slovami, no ja stále odpoviem to isté. MOV v spolupráci so všetkými dotknutými stranami pracuje na tom, aby sme 24. júla otvorili OH,“ poznamenal Bach.