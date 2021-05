Olympijská pochodeň pokračuje v púti do Tokia po zmenenej trase, dôvodom je koronavírus

Počas aktuálneho víkendu čaká štafetu s olympijskou pochodňou ďalšia naplánovaná zmena trasy. Po aprílovej zmene programu v Osake a okolí tentokrát bolo nutné pristúpiť k úprave aj na ostrove Okinawa. Jednou zo zmien je aj úplné zrušenie nedeľňajšieho úseku v okolí rezortu Mijakodžima.

Všetko súvisí s pandémiou koronavírusu, ktoré v Japonsku naberá na sile. V krajine totiž prebieha očkovanie proti ochoreniu COVID-19 len veľmi pomaly.

Ide o ľudské životy

V rôznych oblastiach preto museli úrady sprísniť bezpečnostné opatrenia a tie zasahujú aj do spomenutej púte olympijského ohňa.

„Nechceme, aby sem prichádzali osoby z iných lokalít. V stávke sú ľudské životy,“ uviedol pre AP Hajako Šimizu, učiteľ v oblasti Mijakodžima.

Púť štafety, ktorá má mať až 10-tisíc členov, sa začala koncom marca vo Fukušime. Vyvrcholiť by mala v druhej polovici júla v Tokiu, kde sa 23. júla začnú o rok odložené OH.

Je pravdepodobné, že v Japonsku ešte viackrát upravia trasu štafety v závislosti od vývoja pandemickej situácie.

O fanúšikoch ešte nerozhodli

Až v júni sa chcú organizátori OH rozhodnúť, či počas športového sviatku zavítajú do hľadísk jednotlivých štadiónov aj fanúšikovia, prípadne aký bude ich počet. Isté je však to, že medzi nimi nebude nik zo zahraničia.

Japonskí organizátori aj Medzinárodný olympijský výbor (MOV) nepripúšťajú inú alternatívu, ako konanie hier. Čelia však množstvu rozdielnych pohľadov.

Autorkou jedného z nich je aj členka komisie športovcov MOV niekdajšia kanadská hokejistka Hayley Wickenheiserová, ktorá nedávno úspešne zavŕšila medicínske vzdelanie.

Chcú pokračovať za každú cenu

„Veľmi rada by som videla, ako sa hry uskutočnia, bol a by to skvelá správa nádeje pre celý svet. Musíme však mať na pamäti, že stále sme uprostred toho všetkého,“ povedala Wickenheiserová pre CBC.

Skutočnosť, že v radoch MOV je s týmto pohľadom akoby „čiernou ovcou“, okomentovala slovami: „Veľmi ma to netrápi.“

„MOV chce pokračovať v príprave olympiády za každú cenu. Jedna moja časť tiež chce veriť, že všetky prijaté opatrenia budú účinné. Druhá polovica však vidí, čo sa od začiatku pandémie deje. A v tomto smere nechápem motív všetkého. Sú v tom peniaze, moc, politika … A veľmi veľa ega,“ dodala niekdajšia skvelá hokejistka.