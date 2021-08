Olympijský medailista Sabbattini sa predstaví blízko Slovenska, potvrdil účasť na Czech Masters

Tohto týždňový golfový turnaj Czech Masters vo Vysokom Újezde neďaleko Prahy bude mať hviezdne obsadenie zásluhou Slovenska. Štart na podujatí patriaceho do seriálu European Tour totiž potvrdil strieborný medailista z nedávnych olympijských hier v japonskom Tokiu Rory Sabbatini.

Štyridsaťpäťročný rodák z juhoafrického Durbanu pritom ešte v nedeľu hral v americkej Severnej Karolíne hral na turnaji PGA Tour a v Greensboro obsadila solídnu 10. priečku. Ani to mu však nestačilo, aby sa kvalifikoval do vyraďovacej časti tohto seriálu a na FedEx Cupe sa nepredstaví, mal tak voľno v kalendári a mohol sa vrátiť do Európy. Sabbatinimu na postup chýbal jeden úder.

„S Rorym sme boli prostredníctvom jeho manželky Martiny v kontakte od olympiády. Čakali sme, ako dopadne jeho posledná šanca na postup do záverečnej fázy PGA Tour. V nedeľu večer sme sa po skončení finálového kola opäť spojili a potvrdili si Roryho účasť u nás. Jeho štart v Česku je skvelá správa pre všetkých športových fanúšikov. Verím, že sa ich na strieborného slovenského golfistu nedávnej olympiády príde pozrieť veľa,“ uviedol na oficiálnom webe podujatia majiteľ promotéra turnaja Peter Dědek.

Turnaj Czech Master sa uskutoční od štvrtka 19. augusta do nedele 22. augusta. Jeho organizátori už skôr avizovali účasť aj iných zvyšných mien svetového golfu – Švéda Henrika Stensona, Íra Padraiga Harringtona či Brita Dannyho Willetta. Slovensko okrem Sabbatiniho budú zastupovať aj Sebastián Vida, Tadeáš Teťák a Pavol Mach.