Olympijský štadión v Montreale poskytne prístrešie žiadateľom o azyl

MONTREAL 3. augusta (WebNoviny.sk) – Montreal dočasne poskytne bývalý olympijský štadión ako prístrešie pre žiadateľov o azyl prichádzajúcich cez hranice s USA, ktorých počet v poslednom období narastá. Od januára prišlo do Kanady viac ako 4300 ľudí žiadajúcich o azyl. Väčšina z nich pritom prichádza do provincie Quebec, čo vyčerpáva tamojšie zdroje na ich podporu poskytované vládou a miestnymi komunitami. Žiadosť o poskytnutie prístrešia dostal štadión v piatok a prví utečenci sa do jednej z najznámejších budov Kanady začali sťahovať v stredu ráno.

Nárast žiadateľov

Kanada v poslednom čase zaznamenáva nárast počtu žiadateľov o azyl prichádzajúcich do krajiny ilegálne mimo oficiálnych hraničných priechodov. Od januára do konca júna tohto roku prišlo do Quebecu viac ako 3300 ľudí.

Až 90% žiadateľov o azyl, ktorí prekročili hranice v júli, pritom pochádzalo z Haiti. Na jar zase úrady zaznamenali silnú vlnu migrantov zo Sýrie. Štadión bude pre žiadateľov o azyl otvorený do jesene.

Silnejúci prílev migrantov

Premiér Justin Trudeau čelí požiadavkám na zvýšenie bezpečnosti na hraniciach pre obavy zo silnejúceho prílevu migrantov. Mnohí tiež žiadajú odstúpenie Kanady od dohody s USA, podľa ktorej musia žiadatelia o azyl podať žiadosť o ochranu v prvej bezpečnej krajine, do ktorej prídu.

Toto pravidlo má zabezpečiť lepšiu organizáciu žiadateľov o azyl a zabrániť takzvanému obchodovaniu s azylantmi medzi krajinami. Napriek tomu je zároveň jedným z dôvodov, prečo migranti neprichádzajú do krajiny cez oficiálne hraničné prechody.