Omar Sy žiari v novom rodinnom filme – Zabudnutý princ prišiel do kín

Omar Sy je aj slovenským divákom a diváčkam známy z francúzskych filmových hitov Nedotknuteľní či Aj dvaja sú rodina. Zahral si však aj v hollywoodskych blockbusteroch X-Men: Budúca minulosť a Jurský svet. Práve teraz nájdu fanúšikovia rodinných filmov v kinách jeho snímku Zabudnutý princ, v ktorej stvárňuje starostlivého otca s poriadnou dávkou fantázie.

Djibi je otec samoživiteľ, ktorý svojej dcérke Sofii každý večer pred spaním rozpráva príbehy z fantastického „Rozprávkolandu“. V tomto vymyslenom filmovom štúdiu prežívajú farbisté dobrodružstvá a Djibi si užíva hrdinskú úlohu princa. Sofia však rastie, až príde do veku, kedy si dokáže rozprávky vymýšľať sama, navyše nájde chlapca, ktorý by mohol byť jej novým princom… Dokáže Djibi zachrániť svoju pozíciu v krajine fantázie a zachovať si miesto v srdci svojej dcérky?

„Presne viem, čo znamená nechať svoju dcéru dospieť, a aká dôležitá etapa v živote to je,“ hovorí Omar Sy, ktorý je v skutočnosti otcom piatich detí. Deťmi sa snaží inšpirovať aj v herectve, zrejme preto mu nakrúcanie s detskými herečkami nerobilo problém. „Pristupujem k tomu ako dieťa, s potešením z hry… V takých scénach robím, akoby to bolo naozaj. Nemyslím pri tom na nič iné, ani na výsledok, ani na kariéru. Deti takto vôbec neuvažujú, chcú sa prosto len hrať, tu a teraz! Viem sa na ne celkom rýchlo napojiť a mladí herci to hneď vycítia.“

Herecké majstrovstvo, ale aj pútavý príbeh filmu Zabudnutý princ si môžu malí i veľkí diváci a diváčky vychutnať v kinách so slovenským dabingom práve v týchto dňoch. Do distribúcie ho prináša spoločnosť Continental film.

