Ombudsmanka víta jednotné štandardy pri pôrode, ich dodržiavanie sa má monitorovať a vyhodnocovať

Verejná ochrankyňa práv (VOP) Mária Patakyová uvítala vydanie jednotných štandardov pôrodníckej starostlivosti Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré reflektujú aj prieskum kancelárie VOP (KVOP).

Prieskum o dodržiavaní práv žien počas zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch zverejnila KVOP v máji 2021.

Navrhuje pravidelné školenie personálu

Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu kancelárie priblížila, že hoci sa ombudsmanka na tvorbe štandardov nepodieľala, ich súčasťou sú aj opatrenia, ktoré navrhovala. Ide napríklad o pravidlá týkajúce sa sprevádzajúcej osoby, informovaného súhlasu, práva na súkromie či vykonávania epiziotómie, teda nástrihu hrádze. Podľa Patakyovej by malo byť dodržiavanie týchto štandardov pravidelne monitorované a vyhodnocované. Zároveň navrhuje zaistiť aj pravidelné školenia zdravotníckeho personálnu o vhodných a bezpečných pôrodníckych postupoch

V rámci prieskumu sa prostredníctvom anonymného dotazníka podarilo vyzbierať 3 164 výpovedí žien o skúsenostiach z pôrodov. Z celkového počtu respondentiek zapojených do prieskumu verejnej ochrankyne práv, ktoré rodili v zdravotníckych zariadeniach na Slovensku, 26,81 percenta malo pocit súkromia počas celého priebehu pobytu v nemocnici. Mierne nedostatky pociťovalo 28,52 percenta a pocit súkromia nemalo 25,76 percenta rodičiek.

Nástrih hrádze si vyžaduje informovaný súhlas

Možnosť „skôr nie“ si vybralo 18,91 percenta respondentiek. Najčastejšími dôvodmi nedostatku súkromia boli prítomnosť cudzích anonymných osôb bez súhlasu rodičky, časté striedanie personálu, nepriateľské postoje či konflikty, rovnako ako nešetrné poznámky personálu, vydieranie, strašenie, ale aj nedostatok intimity. Podľa prijatých štandardov tieto praktiky nie sú v súčasnej dobe správnou formou poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Nové štandardy sa dotknú aj nástrihu hrádze. Zo zistení prieskumu napríklad vyplynulo, že tento úkon vykonali v takmer polovici prípadov (48 percent). Zároveň sa ukázalo aj jeho časté rutinné vykonávanie a s ním spojené porušovanie práva na informovaný súhlas. Podľa nových štandardov sa pri spontánnom vaginálnom pôrode neodporúča rutinné vykonávanie epiziotómie. Každé pracovisko by si malo po novom robiť pravidelne audit epiziotómií aj ostatných poranení hrádze pri pôrode. Štandardy tiež upozorňujú, že všetky úkony, vrátane epiziotómie, si vyžadujú informovaný súhlas rodičky.

Prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas celého pôrodu

Informovaný súhlas však podľa online prieskumu podpisovalo 55,1 percenta zapojených žien pri príjme do pôrodnice. Informovaný súhlas dostali pritom iba v písomnej forme a neboli poučené o jeho obsahu, respektíve im obsah informovaného súhlasu nebol vysvetlený. Analýza prieskumu tak zistila, že zdravotnícky personál si často informovaný súhlas stotožnil len „s automatickým podpisom rodičky.“ Nové štandardy však zavádzajú, že všetky úkony vykonávané na rodičke podľa nich vyžadujú jej informovaný súhlas, ktorý môže byť buď verbálny alebo deklaratívny, napríklad rodička prikývne alebo urobí pohyb, ktorým umožní úkon. Ďalej sa v štandardoch uvádza, že ostatné medicínske výkony vyžadujú ústny informovaný súhlas.

Štandardy poskytujú rodičke právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby alebo osôb počas celého priebehu pôrodu. Ich počet je však limitovaný možnosťami pracoviska. „Podľa zistení verejnej ochrankyne práv bola pandémia častým dôvodom neumožnenia sprevádzajúcej osoby pri pôrode. Legislatívna úprava, ktorá by zakotvila právo na sprevádzajúcu osobu rodiacim ženám by výrazne prispela k tomu, aby si toto právo mohli uplatňovať všetky ženy bez rozdielu,“ dodala Pavelková s tým, že by to predstavovalo potrebu transformácie pôrodníc tak, aby priestorové kapacity neboli dôvodom pre obmedzenie tohto práva. V štandardoch sa uvádza, že jedlo a pitie počas pôrodu by mali byť k dispozícii. Pavelková podotkla, že v súčasnosti sa väčšina cisárskych rezov vykonáva v spinálnej anestézii. Poukázala na odporúčania európskej anestéziologickej spoločnosti, podľa ktorej nie je nevyhnutné, aby rodička počas pôrodu nepila a hladovala.