OMV modernizuje čerpacie stanice. Prioritou je pohodlie zákazníka

V novom šate je už viac ako 12 čerpacích staníc

Vynovené sú aj umývacie linky – sú šetrnejšie ku karosérii a lepšie umyjú

Od júna štartuje novinka – chutné bagety sú teraz už aj chrumkavé

Bratislava, 26. júna 2017 ( WBN/PR ) – Spoločnosť OMV Slovensko sa stará viac – od roku 2015 spustila rozsiahlu rekonštrukciu siete svojich čerpacích staníc. Premenou už prešla viac ako desiatka z nich. Motoristi okrem príjemnejšieho prostredia získavajú aj nové služby.

Modernizácia čerpacích staníc sa na Slovensku začala v roku 2015. Dnes sa novým dizajnom môže pochváliť už 12 z nich. „Našim hlavným cieľom je dať týmto miestam modernejší vzhľad, tak, aby sa zákazníci cítili pohodlne a predajne na nich pôsobili prehľadne a vzdušne,“ vysvetľuje Gernot Gollner, Retail manager OMV Slovensko. S tým okrem vnútorného vybavenia úzko súvisí aj vylepšenie existujúcich služieb a sortimentu. „V súlade so sľubom našej značky – We Care More – Staráme sa viac, sme analyzovali potreby našich zákazníkov a pozorne sme počúvali ich požiadavky,“ dodáva. Výsledkom sú maličkosti, ktoré mnohí motoristi dokážu oceniť. Napríklad vďaka spolupráci so spoločnosťou Ticketportal je možné zakúpiť si lístky na kultúrne či športové podujatia. Zaujímavou službou je aj možnosť dobitia si mobilného zariadenia či možnosť uloženia alebo vyzdvihnutia balíkov napríklad pri večernej ceste z práce.

Významnejšie zmeny zákazníci zbadajú v segmente gastro služieb. Postupne pribúdajú plnoautomatické kávovary s kvalitnou Viva Cafe. Kávu, ktorú pre OMV pripravili odborníci, si do konca roka budú môcť návštevníci vychutnať už na všetkých čerpacích staniciach OMV. Tešiť sa navyše môžu na osviežujúce leto, ktoré OMV privíta novou ponukou ľadových káv.

Na svoje si prídu aj návštevníci, ktorí na čerpacích staniciach OMV hľadajú niečo malé pod zub. „Aktuálne vybavujeme každú čerpaciu stanicu, ktorá ponúka čerstvé bagety, unikátnou pieckou. Za pár sekúnd ohreje pečivo tak, že je krásne chrumkavé, no vnútro ostáva čerstvé a studené,“ približuje Gollner novinku. K dispozícii by mala byť do konca leta, no už dnes na ňu na niektorých čerpacích staniciach narazíte. Okrem bagiet sa zákazníci môžu tešiť aj na pizzu a talianske cestoviny, ktoré pribudnú v gastro ponuke čerpacích staníc OMV.

„V súvislosti s naším novým hotsnack konceptom chceme toto leto zopakovať úspešnú súťaž z minulého roka. Naši zákazníci si mohli nadizajnovať bagetu podľa vlastnej chuti a potom zahlasovať za tú najzaujímavejšiu, ktorá sa na limitovaný čas objavila aj v ponuke,“ dopĺňa Ľubica Slabejová, Marketing manager OMV Slovensko.

Významnou rekonštrukciou prešli aj umývacie zariadenia na čerpacích staniciach. Za posledné dva roky sa ich zmodernizovalo 25. Nemenia sa pritom iba portály, ale celé zariadenie. Umývacie linky sú vybavené kefami zo špeciálneho materiálu, podobného textilu. Ten odpudzuje vodu a špinu, takže na laku vozidla zostane len šampón. Linka je mimoriadne šetrná k novým hydrofilným lakom. Textilné pruhy svojim hladkým povrchom nanášajú do pórov laku karnaubský vosk a dodajú karosérii ešte väčší lesk.

Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb – čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila viac ako 1000 pracovných miest.

OMV Aktiengesellschaft

OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie – a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 19 miliárd eur a 22 500 zamestnancami v roku 2016 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio. Denná ťažba v roku 2016 dosiahla v priemere 315-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie dosiahla kapacita rafinácie 17,8 miliónov ton ročne. Ku koncu roku 2016 prevádzkovala približne 3800 čerpacích staníc v 10 krajinách (vrátane Turecka). OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V roku 2016 dosiahol objem predaja plynu 110 TWh.