OMV otvorila novú čerpaciu stanicu v Prešove

Zákazníci už môžu načerpať prémiové palivá MaxxMotion.

Na prvých zákazníkov čaká týždeň plný prekvapení

K dispozícii bude aj plný sortiment lahôdok a skvelá káva v predajni OMV s VIVA

Prešov, 13.6.2017 ( WBN/PR ) – OMV otvára novú čerpaciu stanicu v metropole Šariša. Zákazníci na jednom z hlavných prešovských ťahov nájdu miesto, kde môžu načerpať vysoko kvalitné palivo, ale i sily na ďalšiu cestu. Nová čerpacia stanica OMV v Prešove – Ľuboticiach otvorila svoje brány na Prešovskej ulici. K dispozícii je plný sortiment prémiových palív MaxxMotion, prémiového benzínu i nafty ako aj predajňa VIVA so svojou ponukou vždy čerstvých bagiet a kvalitnej kávy.

“V našej snahe ponúkať čo najkvalitnejšie služby a starostlivosť pokračujeme aj na východnom Slovensku. Môžu sa o tom presvedčiť aj Prešovčania na novootvorenej čerpacej stanici v Ľuboticiach. Veríme, že sa stane miestom, ktoré budú pravidelne navštevovať,” hovorí Gernot Gollner, retail manager OMV Slovensko.

Zákazníci budú mať možnosť ochutnať skvelé čerstvé bagety, ku ktorým dostanú zadarmo malé espresso. Kto sa navyše mesiac od otvorenia zaregistruje do vernostného klubu OMV SMILE&DRIVE, získa okamžite 200 S&D bodov.

Na čerpacích stojanoch zákazníci nájdu štandardné palivo so zaručenou kvalitou. Tí, ktorí chcú svojim vozidlám dopriať to najlepšie, môžu načerpať do nádrží prémiové palivá. Tie starostlivosť o motor posúvajú na ešte vyššiu úroveň. MaxxMotion 100plus i MaxxMotion Diesel sú výsledkom dlhého výskumu a testovania. Špeciálna receptúra spĺňa najprísnejšie požiadavky automobilového priemyslu. Palivá OMV MaxxMotion vedú k optimálnej účinnosti spaľovania, dlhšej životnosti motorov a k vyššiemu výkonu.*

Čerpacie stanice OMV nie sú len o vysoko kvalitnom palive. Na Prešovskej ceste zákazníkov privíta aj predajňa OMV s VIVA. Na výber budú mať z bohatej ponuky čerstvých bagiet a motoristov zaručene občerství aj kvalitná káva. Nová VIVA káva sa zrodila na plantážach, zapojených do programu Fairtrade a život jej vdýchli v renomovaných pražiarňach v Taliansku.

* Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky noriem STN EN 590 a STN EN 228

Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 91 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb – čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.

Viac informácií nájdete na www.omv.sk.

OMV Aktiengesellschaft

OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie – a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 19 miliárd eur a 22 500 zamestnancami v roku 2016 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio. Denná ťažba v roku 2016 dosiahla v priemere 315-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie dosiahla kapacita rafinácie 17,8 miliónov ton ročne. Ku koncu roku 2016 prevádzkovala približne 3800 čerpacích staníc v 10 krajinách (vrátane Turecka). OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V roku 2016 dosiahol objem predaja plynu 110 TWh.