OMV ponúka kávu so sebou aj do opakovane použiteľných porcelánových pohárov

BRATISLAVA 13. marca 2019 (WBN/PR)

Chuť VIVA kávy si zákazníci OMV môžu najlepšie vychutnať z opakovane použiteľných kávových pohárov

Porcelánové poháre sú šetrné k životnému prostrediu

Prvá káva do nového porcelánového pohára je zdarma

Milovníci chutnej kávy a ľudia, ktorí dbajú o životné prostredie by mali zbystriť pozornosť. OMV Slovensko prináša novinku pre tých, ktorí si radi vychutnávajú horúci nápoj aj na cestách. Už od marca si motoristi budú môcť dopriať chutnú VIVA CAFE z OMV aj z porcelánových pohárov nie len v priestoroch čerpacej stanice, ale naplno si užiť jej chuť i vôňu aj pri kúpe kávy so sebou. Do predaja sa totiž dostávajú nové špeciálne porcelánové VIVA poháre určené na horúce nápoje.

OMV tak potvrdzuje, že sa snaží reagovať na trendy a potreby svojich zákazníkov aj v oblasti občerstvenia. Kávu do porcelánu si môžu motoristi objednať vo všetkých obchodoch VIVA už tento mesiac, pričom prvé veľké espresso do svojho nového pohára dostanú zdarma.

„Do prípravy našej VIVA CAFE sme investovali veľa úsilia. V porcelánových pohároch sa jej chuť a vôňa môže ešte viac rozvinúť hovorí Pavol Kajaba, gastro manager, OMV Slovensko. Poháre s nezameniteľným dizajnom VIVA sú k dispozícii vo veľkosti 0,3 litra a 0,4 litra. K dispozícii sú v červenej, alebo čiernej farbe. Vďaka krytke a silikónovému držiaku proti popáleniu si kávu môžu vychutnať zákazníci nielen priamo v kaviarňach na čerpacích staniciach, ale trebárs aj spolujazdci počas cesty.

Dôležitý je aj ekologický rozmer používania viacnásobne použiteľných pohárov. „V OMV Slovensko nám záleží na životnom prostredí a veríme, že ak budú zákazníci viac využívať nové porcelánové poháre, ktoré sa dajú používať dlhodobo, podarí sa nám znížiť objem odpadu, ktorý produkujeme. Aj malé kroky pre zlepšenie ekológie sú dôležité,“ dodala Michaela Kuzmínová, marketing manager, OMV Slovensko.

Poháre sú vyrábane v Nemecku a sú precízne spracované tak, aby udržali nápoj teplý, no nepopálili konzumenta. Dajú sa použiť na čaj, alebo kávu, podľa aktuálnej chuti zákazníka.

Káva VIVA CAFE, ktorú OMV ponúka v sieti svojich obchodov VIVA, sa zrodila v slávnych talianskych pražiarňach Gimoka. Ideálnu zmes pre kávu s unikátnou a vyváženou arómou a nadýchanou penou pripravoval tím baristov a špecialistov. Špeciálne vyškolený personál na čerpacích staniciach ju ponúka vo viacerých variantoch: ako ristretto, espresso, capuccino či latté macchiato. Káva pochádza z Fair Trade plantáží, čo zaručuje, že lokálni farmári dostávajú za svoju prácu férovú odmenu.

„V súlade s našim firemným claimom Energia pre lepší život, sa neustále snažíme vylepšovať naše služby a palivá či už pre automobily, alebo pre vodičov. Dôležitým krokom je aj znižovanie našej ekologickej stopy. Nové poháre možno opakovane použiť a znížiť tak záťaž na životné prostredie,“ hovorí Michaela Kuzmínová.