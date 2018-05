OMV ponúkne svojim zákazníkom chute známeho šéfkuchára Braňa Križana

BRATISLAVA 24. mája 2018 (WBN/PR)

Na čerpacích staniciach OMV Slovensko pribudne občerstvenie vytvorené Braňom Križanom

Vyskúšajte trojicu našich chutných čerstvo pripravených snackov

Vegetariáni ocenia novinku- špenátovú tortillu s hummusom a grilovanou zeleninou

Na čerpacích staniciach OMV si teraz môžete vychutnať kvalitné a zdravé novinky, ktorých otcom je šéfkuchár známy zo súťaže Master Chef, Braňo Križan. Vytvoril tri snacky, pri ktorých sa snažil myslieť na klasikov, milovníkov mäsa, ale aj na vegetariánov.

Chutné, zdravé, no najmä kvalitné. Taký je nový koncept občerstvenia, ktorý pre OMV Slovensko pripravil šéfkuchár známy zo súťaže Master Chef, Braňo Križan. „Mojim zámerom bolo preniesť poctivo pripravené jedlo z taniera, „do ruky“. Zároveň som musel myslieť na to, že možnosti prípravy jedla na čerpacích staniciach sú veľmi limitované a vymyslieť to tak, aby to fungovalo a naplnilo požiadavku kvality,“ hovorí šéfkuchár.

„Ponuku občerstvenia na našich čerpacích staniciach sa snažíme neustále zlepšovať. Po minuloročnom úspechu nového sortimentu Hot snackov sme pre zákazníkov aj tento rok pripravili niečo špeciálne. Veríme, že nové produkty pripravené jedným z najlepších šéfkuchárov, Braňom Križanom, budú predstavovať skutočný kulinársky zážitok,“ hovorí Pavol Kajaba, gastro špecialista OMV Slovensko.

Myslel na všetkých

Šéfkuchár sa pri vytváraní konceptov nových produktov snažil myslieť na každého. „Pripravili sme preto sendvič Pastrami, kde je základom bohatá porcia hovädzieho masa, ďalej sviežu bagetu s pomaly pečeným, šťavnatým karí kuraťom v kombinácii s čerstvou zeleninou a tiež vegetariánsku špenátovú tortillu s hummusom a grilovanou zeleninou. Verím, že si každý nájde a obľúbi to svoje,“ dodáva Braňo Križan.

Kvalitná káva

Na kvalite si na čerpacích staniciach OMV Slovensko dávajú skutočne záležať. Okrem špičkového paliva a dobrého jedla si môžu zákazníci vychutnať aj chutnú kávu VIVA CAFE, ktorá sa zrodila v slávnych tradičných talianskych pražiarňach Gimoka. To je to pravé, čo vás, unavených z cesty, môže znova prebrať a dobre naštartovať. Káva má unikátnu a vyváženú arómu s nadýchanou penou, ktorej tajomstvo sa skrýva v najjemnejšom talianskom pražení. V sieti takmer poldruha tisíca čerpacích staníc OMV v deviatich krajinách sveta sa ročne vypije viac ako 30 miliónov šálok kávy.

Informácie o spoločnosti:

OMV Slovensko, s.r.o.

Spoločnosť OMV vstúpila na slovenský trh v roku 1991. OMV Slovensko sídli v Bratislave a s 90 čerpacími stanicami má na Slovensku 18 % podiel na trhu. Čerpacie stanice OMV sú multifunkčnými centrami služieb – čerpacími stanicami pre ľudí i vozidlá. Zákazníci OMV majú k dispozícii palivá, mazivá i umývacie služby; 60 obchodov VIVA navyše ponúka ľahké jedlá, občerstvenie a širokú škálu ďalších služieb. Spoločnosť OMV Slovensko priamo zamestnáva 180 ľudí a prostredníctvom svojej siete čerpacích staníc vytvorila 966 pracovných miest.

Viac informácií nájdete na www.omv.sk.

OMV Aktiengesellschaft

OMV je výrobcom a predajcom ropy a zemného plynu, inovatívnych energetických riešení a petrochemických riešení vyššej kategórie – a to všetko zodpovedným spôsobom. S predajmi v rámci skupiny 20 miliárd eur a približne 20 700 zamestnancami v roku 2017 je OMV Aktiengesellschaft jednou z najväčších obchodovateľných priemyselných spoločností Rakúska. V rámci prieskumného a produkčného segmentu má OMV silné postavenie v Rumunsku a v Rakúsku a vyrovnané medzinárodné portfólio s ďalšími kľúčovými oblasťami v Severnom mori, na Blízkom východe, v Afrike a v Rusku. Denná ťažba v roku 2017 dosiahla v priemere 348-tisíc barelov denne. V segmente rafinácie OMV prevádzkuje tri rafinérie s kapacitou spracovania 17,8 miliónov ton ročne. Ku koncu roka 2017 prevádzkovala viac ako 2000 čerpacích staníc v 10 krajinách. OMV prevádzkuje aj sieť plynovodov v Rakúsku a plynové zásobníky v Rakúsku a Nemecku. V roku 2017 dosiahol objem predaja plynu 113 TWh.