OMV sa stará o bezpečnosť a učí vodičov ako jazdiť v zimných podmienkach

BRATISLAVA 21. decembra 2018 (WBN/PR)

Dvadsať výhercov prešlo školou bezpečnej jazdy v areáli SLOVAKIA RING

Starostlivosť o zákazníkov sa na OMV nekončí na čerpacej stanici

Na OMV MaxxMotion Performance Fuels sa dá spoľahnúť aj v tuhej zime

Zimné cesty vedia nepríjemne prekvapiť. Dážď, námraza a ujazdený sneh prinášajú na cesty mnoho výziev a vodiči sa môžu dostať do problémov nielen vinou vlastnej nepozornosti, ale aj pre vonkajšie okolnosti. Dvadsať výhercov súťaže OMV si ale teraz môže sadať za volant s väčšou istotou – v areáli pretekárskeho okruhu SLOVAKIA RING v Orechovej Potôni v Centre bezpečnej jazdy absolvovali školu šmyku.

„Už niekoľko rokov pre našich priaznivcov pred zimou pripravujeme možnosť absolvovať školu bezpečnej jazdy. Chceme im dať príležitosť vyskúšať si na ich vlastnom aute náročné situácie, do ktorých by sa mohli dostať. Vďaka tomuto kurzu dokážu na ceste lepšie rozpoznať nebezpečné situácie a keď sa už do nich dostanú, budú mať vyššiu šancu zvládnuť ich,“ hovorí Michaela Kuzmínová, Marketing Manager, OMV Slovensko s tým, že aj toto podujatie napĺňa sľub OMV We care more – Staráme sa viac.

Dvadsiatka vyžrebovaných výhercov z facebookovej súťaže najskôr absolvovala teoretickú prípravu, aby si neskôr nadobudnuté vedomosti overila priamo na trati. Účastníci si postupne vyskúšali zvládanie nedotáčavého i pretáčavého šmyku, krízové brzdenie či rozbiehanie do kopca na šmykľavom povrchu.

„Toto by malo byť už v autoškole. Kurz je zaujímavý nielen pre začiatočníkov, ale i pre skúsenejších vodičov, ktorí môžu otestovať svoje limity,“ povedal jeden z účastníkov.

Súťaž o školu bezpečnej jazdy OMV plánuje aj budúci rok.

Jazdiť s väčšou istotou však môžu aj vodiči, ktorí sa na súťaži nezúčastnia. Stačí ak na čerpacích staniciach doplnia nádrže svojich áut kvalitným palivom OMV MaxxMotion. To je aj v nepriaznivých poveternostných podmienkach a v mrazivom počasí zárukou spoľahlivej prevádzky, maximálneho výkonu a ochrany motora. Vďaka špeciálnej receptúre vyvinutej v Rakúsku a inovatívnemu zloženiu tak napríklad zimná nafta OMV MaxxMotion Diesel umožňuje vynikajúce správanie motora pri štartovaní, keďže je odolná voči chladu až do teploty -40 °C (hodnota CFPP podľa normy STN EN 590). Výhody a účinky paliva sú ovplyvnené aj vozidlom, správaním vodiča a technickým stavom motora a sú založené na porovnaní s palivom, ktoré spĺňa miestne minimálne požiadavky normy STN EN 590.