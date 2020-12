Ondrej Duda si dal gólový darček, Bayern iba remizoval s Lipskom

Slovenský futbalista Ondrej Duda si dal gólový darček k sobotňajším 26. narodeninám. V zápase 10. kola I. bundesligy 1. FC Kolín nad Rýnom – VfL Wolfsburg reprezentačný útočník či stredopoliar v 43. min strelil gól domáceho tímu na 2:1.

Zápas sa napokon skončil remízou 2:2. Líder I. bundesligy Bayern Mníchov v šlágri kola doma len remizoval s druhým tímom tabuľky RB Lipsko 3:3. Odstup zostal dvojbodový.

Duda mužom zápasu

Duda, ktorý nastúpil v útoku, sa dostal aj do hlasovania fanúšikov Kolína o muža zápasu. Vo virtuálnom súboji však neuspel so strelcom prvého gólu Janom Thielmannom. Osemnásťročný nemecký mladík dostal 45% hlasov, kým Duda 26%. Tretím do partie v hlasovaní bol brankár Timo Horn s 29% hlasov.

„Samozrejme, že ma teší gól v deň mojich narodenín. Bol by som však radšej, keby znamenal tri a nielen jeden bod. Na druhej strane máme zo zápasov s Dortmundom a Wolfsburgom štyri body a to je dobré. Ak by sme však dnes prehrali, znegovali by sme triumf v Dortmunde,“ vyhlásil Ondrej Duda na webe 1. FC Kolín nad Rýnom.

Musia sa ďalej zlepšovať

Duda odohral celý zápas a tvrdí, že prvý polčas bol v podaní jeho tímu lepší ako druhý. „Po zmene strán sme príliš skoro dostali vyrovnávajúci gól a to nás trochu zrazilo. Potom sme mali nejaké protiútoky, ale nič sme z nich nedosiahli. Celkovo sme mali na ihrisku veľmi mladých hráčov, ja som bol ako 26-ročný jeden z najstarších. Mladosť v našom tíme ukázala svoj potenciál, ale musíme sa ďalej zlepšovať,“ zhodnotil Duda.

Kolínčanom patrí po 10 kolách nemeckej najvyššej súťaže až 15. priečka so ziskom 7 bodov za 1 víťazstvo a 4 remízy. V zostávajúcom priebehu sezóny musia výrazne pridať, aby sa vyhli komplikáciám spojeným s možným zostupom do II. ligy. Aktuálne figurujú tesne nad zostupovým pásmom, pod sebou majú už len Bielefeld, Mainz a posledné Schalke 04. „Najbližší víkend chceme zvíťaziť v Mainzi,“ dodal Duda.