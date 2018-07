Ondrej Duda si myslí, že poľská futbalová liga je kvalitnejšia ako tá slovenská

BERLÍN 29. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový stredopoliar Ondrej Duda si aj po dvoch tohtotýždňových víťazstvách slovenských tímov v konfrontáciách s poľskými zástupcami na kontinentálnej pohárovej scéne myslí, že kvalitnejšou ligovou súťažou je Ekstraklasa.

Dvadsaťtriročný rodák zo Sniny v nej pôsobil v rokoch 2014-2016 ako hráč Legie Varšava. Práve mužstvo z Lazienkowskej ulice najprv v utorok nestačilo v úvodnom dueli 2. predkola Ligy majstrov na Spartak Trnava (0:2), v rovnakej fáze Európskej ligy triumfoval vo štvrtok AS Trenčín na ihrisku Górnika Zabrze (1:0).

Výsledok Slovana na Malte je hanba

„Sú to len dva zápasy. Myslím si, že tieto ligy nemožno porovnávať. V Poľsku hrajú lepší hráči, liga je na tom lepšie z pohľadu marketingu, štadiónov aj úrovne futbalu. Slovan Bratislava zasa vo štvrtok prehral na Malte (1:2), čo je hanba. Ak by som hral za Spartak Trnava a prišiel by som hrať na Legiu, kde by prišlo 15 až 20-tisíc fanúšikov, bol by som dvojnásobne motivovaný. Pre Slovákov sú zápasy s poľskými protivníkmi skvelou šancou ukázať sa,“ povedal pre web sportowefakty.wp.pl Duda, ktorý po ME 2016 prestúpil z Varšavy do nemeckej Herthy Berlín.

Legia má problémy zvyčajne na začiatku sezóny

„Pozeral som zápas Legie, naďalej jej fandím, ale na konci som bol smutný. Neviem, aká je teraz situácia v tíme, ale forma hráčov nebola dobrá. Najviac ma prekvapilo to, koľko miesta mali hráči Spartaka Trnava v strede poľa, zahrali lepšie takticky. Keď som ešte hrával za Legiu, v stredovej zóne sme mali vždy prevahu, pretože kľúčové bolo pritlačiť súpera. V zápase so Spartakom som na strane varšavského tímu nič také nevidel. Legia má zvyčajne problémy v začiatkoch sezón, rovnaké to bolo za mojich čias, preto nechcem chlapcov kritizovať. Nie je to zlé mužstvo, je v ňom niekoľko dobrých hráčov, ale tento tím ešte nie je dobre organizovaný,“ doplnil odchovanec MFK Košice.

Prekvapený z výhry Trenčína

Kouč Legie Dean Klafurič sa po prehre s Trnavou oháňal výhovorkami, že mnoho jeho zverencov noc pred zápasom zasiahol vírus, a preto nemohli podať plnohodnotný výkon. „Neviem, či je to pravda, alebo nie. V minulosti boli zápasy, keď som hral s bolesťami žalúdka, horúčkou, bolesťou hlavy či zranením, ale nikdy som na to nezhadzoval vinu,“ skonštatoval strelec historicky prvého gólu Slovenska na záverečných turnajoch majstrovstiev Európy.

Dvadsaťštyrinásobný slovenský reprezentant priznal, že bol prekvapený aj z výhry Trenčína v Zabrze. „Súčasný tím Górnika nemá veľa skúseností v európskych súťažiach, ale v minulej sezóne som videl niekoľko zápasov a zdalo sa mi, že je lepšie organizovaný ako Trenčín. Slovenský klub sa však v ostatných rokoch pravidelne objavuje v pohárovej Európe, čo v Zabrze zúročil. Využil jednu šancu a neinkasoval žiadny gól,“ skonštatoval Ondrej Duda.