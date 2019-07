Ondrej Duda ukázal v Berlíne vysokú kvalitu, s Herthou podpísal novú zmluvu

Slovenský reprezentant Ondrej Duda je pre nemecký futbalový klub Hertha Berlín cenný artikel. Dôkazom toho je aj nová zmluva pre rodáka zo Sniny s tímom z hlavného mesta Nemecka.

Limitovali ho zranenia

Stále iba 24-ročný futbalista síce mal s Herthou kontrakt do leta 2021, no podľa informácie na oficiálnom klubovom webe podpísal nový, ktorý ho v Berlíne udrží ešte dlhšie. Ofenzívne ladený mladík zo stredu poľa je súčasťou klubu od júla 2016.

V úvodnej sezóne v Herthe toho veľa nenahral, limitovali ho totiž zranenia. V I. bundeslige v ročníku 2016/2017 absolvoval iba tri súboje. V ďalšej už to bolo z pohľadu počtu štartov lepšie, na jeho konto pribudlo 17 ligových zápasov s jedným gólom a zatiaľ ostatné sezóna bola pre Dudu najvydarenejšia – v 32 bundesligových stretnutiach zaznamenal 11 gólov a na ďalších šiestich sa podieľal prihrávkami.

Má pred sebou dlhú kariéru

„Ondrej mal v úvode pôsobenia u nás problémy so zdravím, ale po tom všetkom ukázal svoju vysokú kvalitu. Nemožno zabúdať, že stále má len 24 rokov a je to mladý hráč. Pred sebou má ešte dlhú kariéru. Verím, že stále sa môže zlepšiť a my mu na to vytvoríme tie najlepšie podmienky,“ zhodnotil športový riaditeľ klubu Michael Preetz.

Futbalový reprezentant SR prišiel do Berlína z Legie Varšava. Za Herthu odvtedy absolvoval 61 súťažných duelov s 12 presnými zásahmi. „Zo začiatku som to tu mal poriadne náročné, bol som zranený a takmer vôbec som nahral. V súčasnosti sa však v Herthe cítim komfortne. Rozhodovanie, či predĺžil zmluvu, bolo veľmi ľahké. Naďalej chcem byť súčasťou tohto tímu, ktorý chce spoločne napredovať,“ poznamenal Duda pre klubový web.