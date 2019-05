One Day Jazz Festival zavíta do štyroch miest

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – V rámci letnej edície sa predstavia napríklad Noa, Ari Hoenig Trio, Ovsepian-Camarda-Valihora Trio, Ida Kelarová a Čhavorenge, Ľudové Mladistvá, Ochepovsky Project či Darkness Positive.

Letná edícia One Day Jazz Festivalu, ktorá ponúkne spojenie so Slovenskou jazzovou spoločnosťou (SJS), zavíta do štyroch slovenských miest. Festival odštartuje 18. júna na Bratislavskom hrade, kde vystúpi spolu s Bratislavským chlapčenským zborom v sprievode Slovenskej filharmónie pod vedením dirigenta Martina Leginusa svetoznáma izraelská speváčka a mierová aktivistka Noa. Pricestuje zároveň so svojím kvartetom. Na pódiu sa ukážu aj Ida Kelarová a Čhavorenge.

Ari Hoenig Trio a Ovsepian-Camarda-Valihora Trio sa zastavia 23. júna v Afiteátri v Banskej Štiavnici, kde sa k nim pripojí Ochepovsky Project, 24. júna v bratislavskom Divadle P.O.Hviezdoslava, kde ukážu svoj talent aj Ľudové Mladistvá a napokon 25. júna v košickej Fuge. O deň neskôr v Mestskom Divadle Žilina vystúpia Ari Hoenig & Nitai Hershkovits, Ovsepian-Camarda-Valihora Trio a Darkness Positive.

Druhého júla sa bude v bratislavskom Divadle P.O.Hviezdoslava konať koncert formácie Kenny Garrett Quintet a All Star Jazz Bandu, ktorí tvoria lektori džezovej dielne SJS. V pondelok 24. júna povedie na bratislavskom konzervatóriu masterclass bubeník Ari Hoenig a 3. júla sa na rovnakom mieste uskutoční Masterclass with Kenny Garrett Quintet. Podujatia na konzervatóriu sa budú konať v rámci Letnej Jazzovej Dielne SJS.

„Prioritou festivalu je prehĺbiť vzťahy medzi domácou a zahraničnou džezovou scénou, čo má za úlohu prispievať k edukačnej činnosti a náplni, ktorá je na Slovensku v tomto žánri veľmi zanedbávaná. Prinášame tých najkvalitnejších medzinárodných umelcov, ktorí podporujú vznik spolupráce slovenských a zahraničných hudobníkov v spoločných projektoch. V období prehlbujúceho sa záujmu o kreatívnu, hodnotnú a interaktívnu hudbu takéto spojenie prinášajú práve džezové koncerty. Pozývame na Slovensko svetové hviezdy tohto žánru, ktoré ešte na Slovensku nevystúpili, ale aj menej známe hudobné telesá, ktoré zase posúvajú hudobný vývoj dopredu. Na Slovensku sa rodí mnoho nových talentov, scéna sa rozširuje a naberá nové rozmery a preto je našou povinnosťou a úprimným záujmom podporovať a prispievať k jej rastu a vývoju,“ uviedol organizátor festivalu Martin Valihora. „Základným poslaním festivalu je integrácia slovenských interpretov do medzinárodných súvislostí. Okrem toho, ako je už pri One Day Jazz Festivale dobrým zvykom, každý večer otvorí svojím vystúpením kvalitná domáca hudobná formácia. Tento rok oslávi festival už svoje 11. narodeniny a bude sa snažiť opäť dokázať, že aj naďalej kladie v prvom rade dôraz na kvalitu a hudobný odkaz,“ dodal uznávaný bubeník.

Festival sa venuje aj spoločenskej téme a cez hudbu, ktorá má za úlohu spájať rozdielne kultúry, etniká a národy, podčiarkuje jej poslanie v pojmoch humanizmu a tolerancie. One Day Jazz Festival pravidelne pozýva na každý júnový otvárací koncert aj 200 bratislavských stredoškolákov a venuje im vstup zdarma. Môžu tak zažiť a vidieť, čo všetko si jednotlivé kultúry sveta môžu ponúknuť a čo všetko môžu vytvoriť cez hudbu, ktorá spája. Rovnako majú možnosť vidieť aj svojich rovesníkov, ktorí dokazujú svojím talentom a tvrdou prácou, že cez hudbu môžu vyjadriť svoj postoj k životu a môže ich to motivovať a osloviť aj na ich ďalšej životnej ceste.

Informácie agentúre SITA poskytla PR manažérka Zuzana Čižmáriková.