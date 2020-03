OneRepublic ohlásili vydanie nového albumu Human, svet obletel i nový videoklip „Didn’t I“

Úspešná hudobná skupina OneRepublic fanúšikov potešila správou o vydaní nového albumu Human, ktorý sa na pult predajní a distribučných sietí dostane v máji tohto roka.

Zároveň zverejnili i videoklip k skladbe „Didn’t I“, ktorá je už štvrtým singlom z avizovaného albumu. Novinky z pripravovanej štúdiovky, ale aj najväčšie hity OneRepublic zaznejú s bratislavského Zimného štadióna Ondreja Nepelu v novembri tohto roka.

Nová skladba bola spoluautorsky napísaná Ryanom Tedderom, Brentom Kutzlom, Zachom Skeltonom, Jamesom Abrahartom a Kygom. Pesničku producentsky zastrešili Ryan Tedder a Brent Kutzle, singel koprodukoval John Nathaniel.

Novinku šestica multiinštrumentalistov podporila videoklipom, ktorý sa odohráva v jednej nehnuteľnosti, kde kamera nasleduje spievajúceho Ryana Teddera a prechádza teplo osvetleným domom, pričom zachytáva každého člena kapely v rôznych miestnostiach. Práve hra so svetlom dodáva snímke patričnú dramatičnosť, ktorá umocňuje bolestný text skladby.

Pieseň o stroskotanom manželstve nie je autobiografická a nepramení z vlastných zážitkov sympatického speváka. Teddera inšpiroval rozvod blízkeho priateľa a jeho skúsenosti preniesol do novinky, v ktorej kladie otázky, čo sa v neúspešnom vzťahu pokazilo. Videoklip režíroval Christian Lamb, ktorý má na svedomí aj predošlé audiovizálne počiny k piesňam „Rescue Me“ a „Wanted“.

https://www.youtube.com/watch?v=OPGtpO1g_jk

Spolu s novinkou „Didn’t I“ americké hviezdy potešili fanúšikov aj avízom vydania nového, v poradí už piateho albumu. Štúdiovka s názvom Human, uzrie svetlo sveta 8. mája 2020. Akým smerom sa bude pripravovaný nosič, po hudobnej stránke, uberať prezrádza čerstvá novinka „Didn’t I“, ale aj predošlé single „Rescue Me“, „Somebody to Love“ a „Wanted“.

https://www.youtube.com/watch?v=N_qFfQ3xHCw

V minulosti na Grammy nominovaná kapela OneRepublic sa s novinkami z pripravovaného albumu predstaví v Bratislave 10. novembra 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Vstupenky sú k dispozícii na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal. Okrem najnovších hudobných počinov zaznejú aj najväčšie hity talentovanej šestice hudobníkov ako „Apogolize“, „Wherever I Go“, „Love Runs Out“, „All The Right Moves“, „Secrets“, či „Counting Stars“.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSM3w1v-A_Y

OneRepublic

… kapela nominovaná na cenu Grammy, pozostáva z frontmana – speváka a skladateľa Ryana Teddera, gitaristu Zacha Filkinsa a Drewa Browna, basgitaristu a čelistu Brenta Kutzla a bubeníka Eddieho Fishera. Kapela vydala svoj debutový album Dreaming Out Loud v roku 2007.

Album vydavateľstva The Mosley Music Group/Interscope zahŕňa multiplatinový hitsingel „Apologize“, ktorý celosvetovo otriasol rekordmi v počte digitálnych predajov a rádiových vysielaní a získal nomináciu na cenu Grammy.

Druhý album Waking up vyšiel v roku 2009 a priniesol hity „All the Right Moves“, „Secrets“ a „Good Life“. Album Native, ocenený platinou, vyšiel v roku 2013, obsahuje hit „Counting Stars“ s vyše 33 miliónmi predaných kusov spolu s ich celosvetovým turné. OneRepublic vydala svoj štvrtý album Oh My My v roku 2016.

Minulú jar vydala kapela pieseň „Start Again ft. Logic“, ktorá sa objavila na soundtracku dramatického seriálu z dielne Netflix s názvom 13 Reasons a pieseň „Connection“, ktorá bola súčasťou kampane Jeep firmy FCA. Nové single „Rescue Me“, „Somebody to Love“ , „Wanted“ a „Didn’t I“ budú súčasťou avizovaného albumu Human.