OneRepublic piesňou Better Days predpovedá lepšie časy, okrem povzbudenia novým singlom aj pomáhajú

Hviezdna hudobná formácia OneRepublic nepotrebuje veľa času na to, aby prišla s (veľmi dobrou) pesničkou. Skladba Better Days vznikla za menej ako týždeň, odkedy sa kapela dozvedela, že pandémia COVID-19 zobrala svet útokom.

Pieseň nie je smutná

Podľa Ryana Teddera sa pieseň priamo inšpirovala prebiehajúcou pandémiou koronavírusu, ktorá prevrátila život naruby ľudom na celej Zemi.

„Zobudil som sa v Californii, no tieto oblaky nejdú preč“ spieva Ryan Tedder na začiatku piesne. „Každý deň je len ďalšou búrkou yeah, len sa snažím nezblázniť“ Avšak, pieseň nie je smutná. Skladba je povzbudzujúcou dávkou optimizmu v ťažkých časoch.

Kapela predpovedá koniec tohto chaosu v blízkej budúcnosti. „WHO vyhlásila svetovú pandémiu počas nášho posledného týždňa pred termínom ukončenia nahrávania dovedna piateho albumu. Zopár z nás bolo nevedomky vystavených osobe infikovanej COVID-19 v Londýne a skončilo v dvojtýždňovej karanténe v mojom štúdiu v LA,“ prezradil líder kapely.

https://www.youtube.com/watch?v=YOrMAW4pKuA

„V tej dobe nám ostávalo dokončiť posledné dve skladby a jedna z nich bola práve Better Days“ informoval Tedder vo vyhlásení . „Píšeme o skutočných zážitkoch a udalostiach, ktoré sa nám stanú – toto je to, čo sa stane, keď píšete piesne počas krízy.“ Výsledkom je ďalší skvelý hit pod taktovkou producenta Tylera Spry.

Výzva fanúšikom

Hudobná formácia OneRepublic vyzýva fanúšikov, aby sa stali súčasťou videa k piesni Better Days, zaslaním videí cez Cinebody aplikáciu.

Videá by mali zachytávať buď dobré skutky spravené z domu alebo ľudí, ktorí v prvej línii poskytujú pomoc počas pandémie. Kapela tak chce vyzdvihnúť spolupatričnosť celého sveta, ktorá je v týchto ťažkých časoch nesmierne dôležitá.

https://www.youtube.com/watch?v=OPGtpO1g_jk

Šestica hudobníkov taktiež informovala, že spolu s ich vydavateľom Interscope Records venujú časť peňazí z predaja novinky fondu COVID-19 Relief Fund nadácie MusiCares na pomoc tým ľudom v hudobnom spoločenstve, ktorých zasiahne dopad pandémie.

Pesnička Better Days sa bude nachádzať na dlho očakávanom piatom albume kapely One Republic s názvom Human a bude nasledovať single Rescue Me, Wanted a Didn’t I. LP vyjde 8. mája pod hlavičkou Interscope Records.

https://www.youtube.com/watch?v=ZSM3w1v-A_Y

V našich končinách skladba Better Days, ktorá sa aktuálne dotýka mnohých ľudí, zaznie naživo v Bratislave 10.11.2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. Okrem ďalších noviniek z avizovaného albumu nebudú chýbať ani najznámejšie hity amerického pop-rockového zoskupenia ako „Apogolize“, „Wherever I Go“, „Love Runs Out“, „All The Right Moves“, „Secrets“, či „Counting Stars“. Vstupenky na hudobné bratislavské podujatie OneRepublic LIVE IN CONCERT, sú k dispozícii na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.