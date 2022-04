OneRepublic v Bratislave zahrajú už o pár dní. Koncert otvorí vychádzajúca hviezda Jessia

Bratislava zažije americkú megashow už o pár dní! Celosvetovo obľúbená pop-rocková skupina OneRepublic pred pár dňami odštartovala svoje európske turné. Pre slovenské publikum pripravili nečakaný otvárací program. Prekvapenie nachystali i v repertoári koncertnej šnúry. Neuveríte, čo zahrajú!

Šestica nadaných muzikantov, na čele s Ryanom Tedderom, ktorá sa prostredníctvom mnohých rádiových hitov dostala do celosvetového povedomia, odštartovala svoje koncertné turné po Európe. Pilotný koncert OneRepublic zahájili v nemeckom Düsseldorfe a počas siedmich dní stihli odohrať 6 koncertov v Belgicku, Luxembursku a niekoľko v Anglicku. Na Slovensku sa hviezdy predstavia už o niekoľko dní.

Doposiaľ odohraté koncerty v rámci turné OneRepublic odhalili i dramaturgiu koncertu. Zimný štadión Ondreja Nepelu sa tak 7.5.2022 rozozvučí hitmi ako Apologize, Wherever I Go, Love Runs Out, Secrets, či Counting Stars. Zaznejú i skladby Rescue Me, či hit s názvom Run, ktorý aktuálne rotuje i v našich rádiách a obe sú z posledného štúdiového albumu HUMAN, ktorý hudobníci vydali v auguste minulého roka. Návštevníci bratislavského koncertu sa môžu tešiť aj na mnoho ďalších obľúbených piesní, ktoré mapujú hudobnú kariéru talentovaných multiinštrumentalistov. Svoju pódiovú show okorenili cover verziami hitov ako Halo, z dielne božskej Beyoncé, Lose Somebody od Kyga, s ktorým Tedder úzko spolupracuje, či piesňou Sucker od bratov Jonasovcov. Hold OneRepublic vzdávajú i ďalším kolegom z brandže a to prostredníctvom zaujímavého mashupu piatich mega hitov. O aké skladby sa jedná sa návštevníci koncertu na vlastné uši presvedčia už o niekoľko dní! „Bratislava, Slovensko, ľubime vás, už sme u vás vystupovali a je to úžasné mesto. Nevieme sa dočkať, keď sa vrátime naspať a OneRepublic zahrá vo vašom meste, prídeme už o pár dní,” odkazuje v mene kapley frontman zoskupenia Ryan Tedder.

Bratislavský koncert otvorí kanadská vychádzajúca hviezda

Koncert v našich končinách sa chalani z OneRepublic rozhodli osviežiť aj špeciálnym otváracím vystúpením svojho hudobného hosťa. Predskokankou hlavných hviezd večera sa tak stane mladá speváčka Jessia, ktorá je známa najmä vďaka singlu I’m Not Pretty, ktorým v roku 2021 debutovala na sociálnej sieti TikTok. Kanaďanka zaujala i kapelu OneRepublic natoľko, že obdržala správu od samotného Ryana Teddera, vďaka ktorému podpísala zmluvu s vydavateľstvom Republic Records. V októbri minulého roku, pod ochrannými krídlami na Grammy niekoľkokrát menovaného produceta a speváka Teddera, nadaná speváčka vydala EP How Are You. Za krátku dobu stihla zinkasovať štyri nominácie Juno Award 2022 a to ako objav roka, singel roka, popový album roka, ale aj nomináciu na cenu fanúšikov.

Jessia. Foto: VIVIEN

OneRepublic

7. MÁJ 2022 / ZIMNÝ ŠTADIÓN ONDREJA NEPELU (Bratislava)

Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal

