Online koncert pod taktovkou Petra Valentoviča

Slovenská filharmónia pokračuje v uvádzaní online koncertov bez publika. V piatok 9. apríla 2021 si vypočujeme diela dvoch velikánov hudobného klasicizmu – Josepha Haydna a Ludwiga van Beethovena v naštudovaní dirigenta Petra Valentoviča. Priamy prenos koncertu môžete sledovať na stream.filharmonia.sk o 19.00 h.

Na úvod koncertu zaznie Beethovenova predohra Coriolan op. 62 inšpirovaná hrou rakúskeho dramatika Heinricha Josepha von Collina, ktorý čerpal námet od Shakespeara. Vznik diela spadá do obdobia prác nad 5. symfóniou c mol. Nasledovať bude Symfónia č. 60 C dur „Il distratto“, Hob. I:60 Josepha Haydna, ktorá vznikla zo scénickej hudby ku hre Le Distrait od Jeana-Francoisa Regnarda. Scénická podoba diela bola uvedená na divadelnej scéne v letnom sídle kniežaťa Mikuláša Esterházyho v Eszterháze, pre ktorého Haydn pracoval. Po jej úspešnom uvedení ju Haydn prepracoval do podoby symfónie. Dokončil ju v roku 1775. Záver programu bude patriť opäť Ludwigovi van Beethovenovi a jeho menej hranej druhej symfónii. Symfónia č. 2 D dur, op. 36 pochádza z raného obdobia skladateľovej tvorby. Komponoval ju v rokoch 1801-1802 počas liečebného pobytu vo viedenskej štvrti Heiligenstadt (1802), kde sa zmieril s myšlienkou, že stráca sluch. Premiéra sa konala vo viedenskom Theater an der Wien v roku 1803. Beethoven ju venoval svojmu mecénovi kniežaťu Lichnovskému.

Po úvodnom aprílovom symfonickom koncerte Slovenskej filharmónie s Petrom Valentovičom bude nasledovať online koncert Slovenského komorného orchestra (11. apríla 2021) a koncerty so šéfdirigentom Danielom Raiskinom (16. a 23. apríla 2021).

Foto: Slovenská filharmónia

Slovenská filharmónia

Peter Valentovič, dirigent

Ludwig van Beethoven: Coriolan, predohra, op. 62

Joseph Haydn: Symfónia č. 60 C dur „Il distratto“, Hob. I:60

Ludwig van Beethoven: Symfónia č. 2 D dur, op. 36

