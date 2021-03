Online služby a ďalšie novinky, ktoré vám uľahčia život v práci aj cez voľný čas

Čaru online nakupovania naplno podľahli aj Slováci a jeho popularita stále rastie. Zároveň sa z roka na rok zvyšuje aj počet e-shopov a dnes sú ich už tisíce. Maloobchod, veľkoobchod a rôzne doplnkové služby, to všetko sa dnes sústredí do online priestoru, v ktorom ale nemusí byť vždy jednoduché vyniknúť. Zamerali sme sa na užitočné služby a novinky, ktoré vám uľahčia podnikanie bez ohľadu na segment trhu.

„Naháňanie“ daňových dokladov je už minulosťou

Fakturácia zďaleka nemusí byť iba nutným zlom a záťažou, ktorá vás pripravuje o drahocenný čas. Existujú totiž užitočné nástroje, ktoré vám vydávanie faktúr a prácu s nimi poriadne uľahčia. Uľaví sa zároveň aj vášmu účtovníkovi, či účtovníčke, pretože si už nebudete musieť robiť starosti s „naháňaním“ daňových dokladov. Fakturácia online vám ušetrí čas, starosti a výsledkom bude aj dokonalý poriadok vo vašej spoločnosti.

Nezapadnite so svojim online projektom v dave

Ak to s vašim online projektom chcete rozbehnúť naozaj naplno, musí vás byť vidno. A ako to docieliť? Jedným zo spôsobov je využívanie PPC reklamných systémov, ktoré váš web či prevádzku okamžite zviditeľnia vo vyhľadávačoch či na sociálnych sieťach. Treba však vedieť, ako na to, a ak neplánujete tráviť najbližšie mesiace samoštúdiom, mali by ste sa spoľahnúť na niekoho, kto PPC skutočne rozumie.

PPC agentúra vám v tomto smere pomôže od úplného začiatku, stanovíte si ciele, rozpočet a dohodnete si model vašej spolupráce. Každá správna PPC agentúra vám navyše bude pravidelne poskytovať reporty výkonnosti, a tak budete presne vidieť, ako efektívne ste vaše peniaze do PPC reklám investovali.

Zásobte sa tým, čo na svoje podnikanie potrebujete

Využívanie online nákupov je v súčasnosti samozrejmosťou pre podnikateľov v celom rade segmentov. Už zďaleka to nie je iba elektronika či kancelárske potreby. S rozširovaním e-shopov a donáškových služieb stúpa dopyt po rôznych obalových materiáloch. Možno sa to nezdá, no každodenným balením sa dokážete pripraviť o množstvo drahocenného času. Preto by ste si ho mali čo najviac uľahčiť, a pri tom vám najviac pomôžu práve kvalitné obaly.

Stále žiadanejšie sú teda rôzne škatule, stretch fólie, ale napríklad aj ekologické obaly na jedlo, s ktorými zvládnete balenie doslova v priebehu sekúnd.

Virtuálne zrkadlo pre e-shopy

Počuli ste už o tzv. virtuálnom zrkadle pre e-shopy? To je vychytávka, ktorá sa oplatí predovšetkým online obchodom s módnymi doplnkami, šperkami prípadne slnečnými okuliarmi. Ide o doplnok, ktorý na zariadení nakupujúceho zapne prednú kameru a nakupujúci si tak tovar môže „na sebe“ virtuálne vyskúšať.

Ak si teda budete prezerať napríklad strieborné náhrdelníky a radi by ste si pozreli, ako na vás bude konkrétny náhrdelník vyzerať, môžete si ho týmto spôsobom vyskúšať. Nákupný zážitok sa tak veľmi priblíži klasickému „offline“ nakupovaniu.

Zlepšite online služby pre nakupujúcich

Online nákupy prinášajú určité úskalia a je dobré, ak sa na ne pripravíte, a to či už z pohľadu kupujúceho alebo predávajúceho. Vratky a reklamácie, to jednoducho k podnikaniu s e-shopom patrí. Je však dobré, ak v tomto smere nebudete klásť zákazníkom polená pod nohy. Týmto spôsobom ušetríte čas nielen zákazníkovi, ale najmä sebe a vyhnete sa rôznym konfliktným situáciám. Niekedy sa skrátka ani pri tej najlepšej vôli nepodarí natrafiť na ten správny produkt, resp. jeho veľkosť. Typickým príkladom môže byť turistická obuv, tričká alebo trebárs nohavice, ktoré nesadnú.

Ako na to? Zaveďte jasné a zrozumiteľné pravidlá a zároveň zabezpečte možnosť rýchlo a ľahko vrátiť tovar, nezabudnite pribaliť formulár pre odstúpenie od zmluvy, prípadne reklamačný formulár.

Otvárajú sa dvere novým produktom

Na Slovensku sa konečne dočkáme, toho že predaj a konzumácia CBD bude na Slovensku legálna. Prečo konečne?

Slovensko je jednou z mála krajín, kde ešte donedávna bolo CBD na zozname omamných a psychotropných látok. Nejde pritom o psychoaktívnu látku, ktorá by vyvolávala závislosť či mala akékoľvek škodlivé účinky, a tak toto zaradenie nemalo žiadne opodstatnenie ani logiku. CBD predaj na Slovensku bude čoskoro úplne legálny a aj Európska únia v tomto smere pripravuje univerzálne platnú legislatívu. Slovensko sa tak zaradí medzi ostatné krajiny, kde je predaj CBD na terapeutické účely úplne bežný.

