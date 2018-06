Online sociálna investičná platforma eToro oceňuje kvality Slovákov a vybrala si nás na test

BRATISLAVA 11. júna 2018 (WBN/PR) – Najväčšia online sociálna investičná platforma súčasnosti, izraelská spoločnosť eToro, si Slovensko vybrala ako prvú krajinu na usporiadanie svojej investorskej roadshow. Zástupcovia spoločnosti sa rozhodli práve na Slovensku otestovať priame stretnutie s klientmi. V Bratislave sa stretli s desiatkami svojich existujúcich ale i nových klientov. Ak bude slovenská roadshow úspešná, eToro s ňou bude pokračovať aj v iných krajinách sveta.

“Slovensko je dobrý región, kde si tento nový prístup môžeme otestovať. Jedným z dôvodov prečo sme si vás vybrali je, že ste rastúca ekonomika a rastúci trh. Nemáme tu kanceláriu a toto je pre nás šanca stretnúť sa s našimi klientmi tvárou v tvár. Niečo podobné skúšame prvýkrát. Ak táto akcia bude úspešná, pôjdeme aj do okolitých krajín ako Poľsko a Česko,” vysvetľuje Sam Rudnick AUM Growth Manager z eToro.

Za výberom Slovenska pre testovanie roadshow stojí zrejme aj úspech eToro v našej krajine. Počet nových klientov platformy eToro na Slovensku v roku 2017 narástol o 232 percent v porovnaní s minulým rokom. A za dva a pol roka sa počet aktívnych užívateľov dokonca zvýšil až o 512 percent.

Spoločnosť eToro vďaka svojej platforme pôsobí v 140-tich krajinách sveta a jej služby využíva viac ako 9 miliónov aktívnych klientov. Úspech značke zaručila možnosť klientov kopírovať portfólia úspešných klientov eToro a tiež prostredníctvom produktu CopyFunds. Kopírovanie klientom umožňuje nájsť si investora, ktorý zarába a duplikovať jeho investície a portfólio. Klient môže v reálnom čase sledovať portfólia iných klientov a aj to ako sa im darí.

„Na Slovensku máme veľa VIP klientov a chceli sme sa s nimi stretnúť osobne. Z tohto stretnutia mám dobrý pocit. Snažíme sa sústrediť na Slovensko, Českú republiku a Poľsko. Je to pre nás dôležitý trh,“ hodnotí roadshow v bratislavskom Impact HUB Yael Moscovich ROW Regional Manager z eToro.

“Slovenskí klienti sú veľmi opatrní, robia si prieskum trhu a majú výborný prehľad v tom, čo sa deje vo svetovej ekonomike. Čiže sa pre nás rozhodnú po tom, čo si nás dostatočne preveria. Slováci sú veľmi vzdelaní a sčítaní. V poslednej dobe sme na Slovensku zaznamenali veľký nárast klientov,” hovorí Jana Maričič Platinum Account Manager v eToro.

Úspešní klienti sa môžu zaradiť do programu Populárny investor. Ide o klientov, ktorí majú úspešné portfólio a vďaka tomu ich kopírujú iní klienti eTora. Populárni investori potom získavajú fixné platby a v najvyššej kategórii Elite majú podiel z množstva peňazí, ktoré ich kopírujú. Populárnym investorom eToro na Slovensku je aj Peter Marton. “Platforma eToro je výborný vstup do sveta investovania pre ľudí, ktorí chcú začať s investovaním a chcú rozhýbať svoje peniaze. Je to aj najjednoduchšia cesta ako vstúpiť do sveta kryptomien,” hovorí Peter Marton.

Izraelská spoločnosť nevylučuje ani možnosť svojho širšieho pôsobenia na Slovensku. “Slovensko má odborníkov na IT. Máte tu ESET, Sli.do a napríklad Sygic. Máme už tím odborníkov na Ukrajine, ktorí pre nás pracuje. Takže nevylučujem, že do budúcnosti budeme spolupracovať aj s odborníkmi zo Slovenska,” dodáva Rudnick.