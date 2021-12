Online Vianoce so Slovenskou filharmóniou

Vianočné koncerty patria k najobľúbenejším a najnavštevovanejším podujatiam sezón koncertných domov po celom svete. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu sa tento rok Vianočný koncert Slovenskej filharmónie uskutoční bez publika, v prázdnej Koncertnej sieni. Bez vášho neutíchajúceho potlesku a neopakovateľnej atmosféry. Napriek tomu tento rok prídeme my k vám. Zhudobnenú atmosféru vianočných sviatkov vám prinesieme online. Priamy prenos známych vianočných melódií môžete sledovať z pohodlia domova v sobotu 18. decembra 2021 od 19.00 na stream filharmonia.sk vďaka podpore spoločnosti Slovnaft.

Atmosféru Vianoc neodmysliteľne dotvárajú vianočné piesne a koledy, ktoré tvoria program sobotného koncertu. Vypočujeme si ich v interpretácii Slovenskej filharmónie a obľúbeného Bratislavského chlapčenského zboru, ktorý pracuje pod vedením zbormajstrov Magdalény Rovňákovej a Gabriela Rovňáka ml.. Sólistkou večera bude slovenská mezzosopranistka Michaela Šebestová. Koncert zaznie pod taktovkou Rastislava Štúra, stáleho hosťa koncertov Slovenskej filharmónie.

História vianočných melódií siaha do dávnej minulosti až po súčasnosť. Program ponúkne ich prierez. Nebude chýbať latinský hymnus Adeste fideles, ktorý patrí k najstarším vianočným melódiám. Znieť budú viaceré kompozície skladateľov, ktoré sa udomácnili v tomto repertoári – Schubertova krehká a dojemná Uspávanka Mille cherubini in coro, D. 498, obľúbené Panis angelicus Césara Franca, prskavka Johna Ruttera For the beauty of the Earth, či zmes vianočných kolied v úprave Zdeňka Macháčka a Ľubice Čekovskej. Atmosféru vianočných sviatkov na celom svete spája pieseň Tichá noc. Zhudobnil ju v roku 1818 organista Franz Xaver Gruber, pochádzajúci z dedinky Hallen pri Salzburgu na text salzburského duchovného Josepha Mohra. Po prvýkrát zaznela v roku 1818 a už viac ako dvesto rokov si bez nej Vianoce nedokážeme predstaviť. Tichá noc zaznie na záver Vianočného koncertu Slovenskej filharmónie, ktorý nám navodí čarovnú atmosféru prichádzajúcich sviatkov a unesie nás do ríše pokoja a radosti.

Ako uviedol Anton Molnár, hovorca a riaditeľ Komunikácie spoločnosti Slovnaft: „Spoluprácu s jednou z našich najprestížnejších umeleckých scén na Slovensku, Slovenskou filharmóniou, vnímame ako akt spolupatričnosti voči umeleckej obci, ktorá v posledných rokoch zažíva mimoriadne náročné obdobie. Počas pandémie sme doteraz finančne podporili 9 divadiel a 1 galériu, ako aj iniciatívu Ja som kultúra a zabezpečili odvoz detí na letné divadelné predstavenia. Zároveň cítime, že celá spoločnosť potrebuje práve teraz vnímať krásu a ušľachtilosť, mať dôvod na úsmev. Preto sme sa rozhodli podporiť živé vysielanie práve tradičného Vianočného koncertu Slovenskej filharmónie, ktorý patrí k najžiadanejším programom. V čase lockdownu, kedy väčšina z nás trávi celé dni vo svojich domovoch, sú takéto zážitky neoceniteľné viac ako kedykoľvek predtým.“

Foto: Ján F. Lukáš

Program koncertu:

Leroy Anderson: Vianočný festival / Christmas Festival

Ľubica Čekovská (upr.): Dnešný deň sa radujme, Dobrý pastier sa narodil

Zdeněk Macháček (upr.): Zmes vianočných kolied

Edvard Hagerup Grieg: Peer Gynt, hudba k dráme Henrika Ibsena

Ranná nálada

Solveigina pieseň

Franz Schubert: Mille cherubini in coro, D. 498

Leroy Anderson: Trubkárova uspávanka / The Trumpeter’s Lullaby

Giulio Caccini – Vladimir Vavilov: Ave Maria

Leroy Anderson: Jazda saní / Sleigh Ride

Latinský hymnus: Adeste fideles

Tomaso Albinoni: Adagio g mol

Johann von Herbeck: Pueri concinite

Leroy Anderson: Zabudnuté sny / Forgotten Dreams

César Franck: Panis angelicus

John Rutter: For the beauty of the Earth

Franz Xaver Gruber: Tichá noc

