Kaliňák v spolupráci so špecialistami pripravuje opatrenia na zníženie kriminality v rómskych komunitách

BRATISLAVA 29. októbra (WebNoviny.sk) – Opatrenia, ktoré by mali znížiť kriminalitu v problémových lokalitách Slovenska, by mali byť zavedené do praxe už začiatkom budúceho roka a prvé merateľné výsledky a úspešnosť bude možné vyhodnocovať už v druhej polovici roka 2018. V nedeľňajšej diskusnej relácií televízie TA3 V politke to povedal minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).

Na celom Slovensku je podľa ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka okolo 200 problémových lokalít s vysokou kriminalitou a práve na tieto sa chce ministerstvo sústrediť a situáciu zásadne vylepšiť. Opozičný poslanec NR SR Milan Krajniak (Sme rodina) uviedol, že najviac problémové rómske komunity sú v Prešovskom, Košickom a Banskobystrickom kraji. S týmto tvrdením Kaliňák súhlasí a práve na komunity v týchto krajoch sa majú opatrenia prioritne zamerať.

Problémové rómske komunity

„Komplex opatrení by mal mať viditeľné výsledky,“ povedal Kaliňák s tým, že súbor opatrení vytvoril rezort v spolupráci s rómskymi špecialistami. Ide o komplex 15 až 20 opatrení v personálnej oblasti, opatrenia technického charakteru, preventívno-vzdelávacie a legislatívne.

Opatrenia majú podľa Kaliňáka „zužovať priestor na páchanie trestnej činnosti.“ V každej komunite je problémom niečo iné. V niektorých komunitách je trestná činnosť menšej závažnosti páchaná často a inde je to úžera. Preto chcú riešenia „ušiť“ pre každú osadu špeciálne. Opatrenia budú podľa neho riešiť nielen situáciu v rámci segregovaných komunít, ale mali by riešiť aj problémy vzniknuté medzi osadou a majoritou.

Rómski špecialisti

Krajniak si myslí, že opatrenia môžu pomôcť zlepšiť situáciu, nie sú však zásadným riešením kriminality v problémových oblastiach. Minister vnútra hovoril o nutnosti rómskych špecialistov, ktorých dnes pracuje na celom Slovensku 290. Tí sú špeciálne vyškolení na rómsku problematiku a ovládajú základy rómskeho jazyka. Podľa Kaliňáka ich počet by mal stúpnuť a mali by poznať ľudí v rómskych osadách osobne.

Podľa Krajniaka je postoj ministra vnútra nesprávny, keď je postavený na tom, že problém je sociálny. „Vy ten problém ponechávate v sociálnej rovine. Čo však je potrebné zmeniť, sú návyky v problémových komunitách, a to striktným vynucovaním uplatňovania zákona, ktorý musí platiť pre každého,“ povedal opozičný poslanec. Dodal, že ak sa priestupku dopustí Slovák alebo slušný Róm, obaja musia pokutu zaplatiť, no máme tu desaťtisíce takých, ktorí za priestupky neplatia a tie peniaze nie sú fyzicky vymožiteľné.

Krajniak a opatrenia z Rakúska

Opozičný poslanec NR SR Milan Krajniak (Sme rodina) dal do pozornosti aj opatrenia z Rakúsku, podľa ktorých by Rómovia mohli za spáchané priestupky prísť o satelit, televízor či mobil, čo považujú za ich veci, o ktoré nechcú prísť. Podľa Kaliňáka však práve tí, ktorí pokutu nezaplatia, nemajú ani spomínaný majetok.

Kamerový systém je podľa Krajniaka tiež s jedným z významných opatrení, a preto vyzval ministra, aby prostriedky, ktoré rezort investuje v rámci dotácií na zavedenie či rozširovanie kamerového systému v obciach, sa týkali prioritne lokalít s najväčšou koncentráciou problémových komunít.

Kaliňák uviedol, že aj to je jedno z opatrení, ktoré ministerstvo pripravuje. „To je tá zmena, ktorú robíme. V tomto prípade nepôjde o dotácie pre kamerové systémy, ktoré majú pomáhať znižovať všeobecnú kriminalitu, toto bude osobitný projekt, aby boli problémové komunity monitorované kvalitným kamerovým systémom,“ povedal.