Opatrenia pre zaočkovaných sa možno zmenia, čierne okresy by ich mohli mať naopak prísnejšie (naživo)

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) má v piatok po 10.30 tlačovú konferenciu, na ktorej bude informovať o záveroch zasadnutia konzília odborníkov, ktoré malo prehodnotiť opatrenia proti koronavírusu, keďže situácia na Slovensku sa zhoršuje.

Tvrdšie vynucovanie dodržiavania opatrení

Lengvarský sa už pred stredajším zasadnutím vlády stretol s odborníkmi na Úrade verejného zdravotníctva SR, kde sa rozprávali o tvrdšom vynucovaní dodržiavania opatrení.

V rámci nastavenia COVID automatu sa tiež hovorilo o tom, ako sa bude riešiť situácia v okresoch, ktoré majú aktuálne problém s vysokým počtom hospitalizovaných pacientov s koronavírusovou infekciou.

Lengvarský pripustil, že v týchto regiónoch sa zvažuje sprísnenie nariadení zo strany hygienikov.

Opatrenia pre zaočkovaných v čiernych okresoch

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) je za to, aby hotely a reštaurácie v čiernych okresoch mohli byť otvorené pre zaočkovaných. Závisí to však podľa neho od vývoja pandemickej situácie a ten nie je dobrý. Ako minister informoval na sociálnej sieti, pre podnikateľov v sektore cestovného ruchu a gastra preto chystajú aj jesennú pomoc, hoci najviac by im pomohlo, keby mohli mať naďalej otvorené.

„Debata je aj o tom, aby sa očkovaní naozaj aj reálne zvýhodnili. To znamená, aby aj hotely a prevádzky v najčiernejších okresoch mohli byť otvorené aspoň pre zaočkovaných,“ uviedol Doležal. Ako zástupca cestovného ruchu je jednoznačne za, ale zároveň vníma veľmi citlivo aj trend, rast a čísla nakazených.

Z tohto dôvodu nevie, či je správny čas uvoľňovať opatrenia v tomto duchu. „Pracujeme na tom, máme to na stole, a keď príde ten správny čas, verím, že sa mi podarí presvedčiť aj kolegov, resp. že aj kolegovia z epidemiológov dajú tomuto návrhu zelenú,“ dodal minister dopravy.