Opatrenia proti koronavírusu sa opäť sprísnili, Matovič preferoval lockdown s výnimkou (video)

Opatrenia proti koronavírusu na Slovensku sa zrejme ešte viac sprísnia. Pandemická komisia v piatok odporučila zavedenie lockdownu. O tom, či bude zavedený a aké pravidlá budú platiť, musí rozhodnúť vláda, ktorá rokuje v pondelok od 13.00. Tlačovú konferenciu po zasadnutí Matovičovho kabinetu vám ponúkneme naživo.

Od 14. decembra zmeny pre vleky

Situácia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa na Slovensku zhoršuje – pribúda počet nakazených, hospitalizovaných, ale aj úmrtí.

Nové protiepidemické opatrenia naposledy oznámili premiér Igor Matovič, minister zdravotníctva Marek Krajčí a hlavný hygienik Ján Mikas, bolo to v stredu 9. decembra.

Opatrenia ohlásené v stredu 9. decembra od 11. decembra – zatvorenie terás reštaurácií – jedlo so sebou zostalo zachované od 14. decembra – sprísnenie podmienok prevádzky hotelov, vlekov a lanoviek – vyžaduje sa test nie starší ako 72 hodín od 21. decembra – školské prázdniny a zatvorenie obchodov – (okrem nevyhnutných pre zabezpečenie základných potrieb) opatrenie platné minimálne 3 týždne od 28. decembra – pravidelné testovanie zamestnancov podnikov – nad 500 zamestnancov

Premiér Matovič v nedeľu na sociálnej sieti Facebook uviedol, že preferoval lockdown s výnimkami. „Jasné, rád by som išiel presne tou cestou, ale to by niekto nemohol totálne zlyhať s nákupom testov, t.j. nemáme potrebné milióny testov,“ napísal.

Pandemický semafor

Minister Krajčí v nedeľňajšej relácii Na Telo uviedol, že sa pripravuje aj pandemický semafor. Má byť kombináciou semaforu ministra hospodárstva Richarda Sulíka a toho, ktorý navrhovali odborníci rezortu zdravotníctva.

Automat by mal byť založený aj na regionálnom princípe, najmä v prípade lepších výsledkov v celej krajine. Krajčí by chcel celý mechanizmus postupov verejnosti predstaviť po tom, ako ho schváli vláda.

„Tento semafor je teraz dopracovaný na základe všetkých ostatných údajov, ktoré máme, je vážnym spôsobom vylepšený a je to veľmi zaujímavý nástroj. Poznajú ho členovia Pandemickej komisie, poznajú ho ministerstvá a je to len záležitosť času, kedy ho predostrieme verejnosti,“ povedal Krajčí.

Cieľom semaforu bude, aby sa Slovensko ocitlo po skončení lockdownu v oranžovej zóne, ktorá by znamenala, že deti budú môcť chodiť do škôl bez testovania a prevádzkovatelia budú môcť otvoriť reštaurácie.

Semafor by mal fungovať čiastočne aj na regionálnom princípe, najmä v prípade poklesu počtu nakazených v celej krajine. Prípadné uvoľňovanie opatrení bude podľa Krajčího závisieť od celkového počtu nakazených, reprodukčného čísla a počtu hospitalizovaných.