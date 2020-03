Opatrenia vlády ovplyvnili aj vesmírne observatóriá na hore Mauna Kea, museli zastaviť svoje operácie

Vesmírne observatóriá na hore Mauna Kea na Havaji zastavili svoje operácie v reakcii na štátne opatrenia zamerané na spomalenie šírenia nového koronavírusu.

Od 25. marca do 30. apríla na Havaji platí zákaz vychádzania, ktorý vydal tamojší guvernér David Ige, pričom výnimky majú len zamestnanci sektorov, pri ktorých je mobilita nevyhnutná.

Už druhé zastavenie

Zastavenie prevádzky sa dotkne viac ako 500 technikov, astronómov, inžinierov, ďalších vedcov a pomocných pracovníkov, ktorí pracujú na vrchole najvyššieho vrchu Havaja i v observatóriách pod ním, informovali noviny The Honolulu Star-Advertiser.

Zastavenie operácií na Mauna Kea je už druhé v priebehu roka. Vlani to bolo v dôsledku protestov proti výstavbe obrovského teleskopu, ktoré trvali viac ako päť mesiacov. Minuloročná odstávka prerušila stovky programov vedcov z celého sveta a ovplyvnila približne 100 vedeckých publikácií, ktoré by využili údaje z Mauna Kea.

Prídu o objavy

Podľa Douga Simonsa, riaditeľa Canada-France-Hawaii Telescope, ktorý sa nachádza na Mauna Kea, by sa to isté mohlo stať počas každého mesiaca, keď by observatóriá neboli v prevádzke. „Je to veľká rana,“ skonštatoval s tým, že pravdepodobne prídu o niektoré vedecké objavy.

Medzi zrušenými operáciami je aj ďalšie kolo medzinárodného projektu Event Horizon Telescope, ktorý vlani poskytol prvú snímku čiernej diery. Sieť teleskopov mala začať s pozorovaniami koncom marca a nadviazať na prvý súbor výsledkov.