Opatrovateľky ostro kritizujú podmienky na svoju prácu v zahraničí, Pellegrinimu chcú napísať list

PREŠOV 14. februára (WebNoviny.sk) – Trojica opatrovateliek z východu Slovenska, pôsobiacich v rôznych krajinách, kritizuje aktuálne podmienky na svoju prácu. Nepáči sa im postup sprostredkovateľských agentúr, ani chýbajúca legislatíva.

Tri hlavné problémy

Žiadajú o riešenie situácie a pomoc očakávajú aj od politikov. Ako uviedli na štvrtkovej tlačovej besede v Prešove, situáciu považujú za neúnosnú a otvoreným listom sa chystajú obrátiť na príslušné ministerstvá a predsedu vlády.

Opatrovateľky poukázali na tri hlavné problémy týkajúce sa podmienok ich práce. Súvisia podľa nich najmä s činnosťou sprostredkovateľských agentúr a dotýkajú sa uzatvárania zmlúv, sprostredkovateľských poplatkov a nútenej dopravy.

Problémy sa podľa nich začínajú už pri podpisovaní zmlúv, ktoré sú jednostranne zvýhodňujúce sprostredkovateľov. Podľa opatrovateliek sa pritom s agentúrou o zmluve rokovať nedá, často ich navyše majú podpisovať pod nátlakom.

„Podpisujú ich preto, že sú bez príjmu, sú v regiónoch, kde skutočne nenájde prácu. Tak podpíše. Zmluvy podpisujú ženy bežne na kolene v aute, pretože slovenská strana odmieta dať zmluvy dopredu, aby ste si ich preštudovali. Vyslovene sú agentúry, ktoré to odmietajú,“ upozornila jedna z opatrovateliek Mária Gemzová zo Starej Ľubovne, ktorá ako opatrovateľka pracuje sedem rokov.

Dvojité poplatky

Problémom sú podľa opatrovateliek aj dvojité poplatky, ktoré musia platiť zahraničnej, ale i slovenskej sprostredkovateľskej agentúre. Poplatky sú často žiadané aj v prípadoch uzavretia zmlúv bez zabezpečenia práce. Naopak zo zmlúv vyplývajú v prípade odmietnutia práce vysoké pokuty.

„Ide o tisícové sumy. Zmluvy vôbec nie sú výhodné a sú jednostranné, nakoľko opatrovateľky majú len samé povinnosti, žiadne práva. Sprostredkovateľské zmluvy by mali obsahovať aj pokuty voči sprostredkovateľom, keď nepravdivo opíšu klienta, ktorého má opatrovateľka opatrovať, alebo má byť uvedená napríklad skúšobná doba,“ upozornila Alica Kiššová z Čiernej n/Tisou, ktorá má desaťročné skúsenosti s opatrovaním.

Opatrovateľkám prekáža aj to, že priamo v zmluvách je viazaná doprava. Tú nemôžu odmietnuť bez sankčného poplatku. Opatrovateľky pritom poukazujú na zlé podmienky pri preprave, častú únavu vodičov, absenciu druhého vodiča, či stav vozidiel.

Ako upozornili, práve pre to dochádza k nehodám, pri ktorých však nenesie sprostredkovateľ žiadnu zodpovednosť. Najtragickejším prípadom je v tomto smere smrť ôsmich opatrovateliek, ktoré zahynuli pri dopravnej nehode pri Nitrici v okrese Prievidza z októbra 2017.

Rodinám vyplatili len čiastočné náhrady

Právny zástupca príbuzných obetí havárie Ján Michňak z občianskeho združenia Právna pomoc poškodeným vo štvrtok uviedol, že doteraz nie sú uzatvorené záležitosti okolo vyplatenia finančných náhrad. Rodinám boli vyplatené len čiastočné náklady spojené s pohrebom.

„V niektorých prípadoch je to len 50 percent. Nemajetková, citová ujma vôbec nebola zahrnutá. Likvidačným zástupcom, ktorý je na Slovensku, nám bolo oznámené, že táto nemajetková alebo citová ujma nie je v kompetencii povinného zmluvného poistenia, čiže nemôžeme si ju žiadať. Budeme pokračovať ďalej v tejto veci. Pôjde odvolanie voči ich rozhodnutiu a budeme pripravovať návrh žaloby na to, aby nemajetková ujma bola klientom vyplatená,“ povedal Michňak.

Sám pritom označil uzatvárané zmluvy pre opatrovateľky za jednostranne výhodné v prospech agentúr. Zmluvy by si preto podľa neho mali ľudia najskôr preštudovať.

„Zvyčajne ale nevedia do čoho idú a to časové rozpätie je také krátke, že si to nevedia prejsť, dať si zmluvu prešetriť,“ dodal Michňak, ktorý pôsobí aj v pozícii mediátora. Možnosťou je podať žalobu na súd.

Opatrovateľky pritom žiadajú najmä o zmenu legislatívy v sprostredkovaní opatrovateľov živnostníkov. Chcú vytvorenie zoznamu sprostredkovateľov, ktorý by umožnili ich kontrolu a tiež zavedenie licencií.

Nekalé praktiky

„Podľa nášho názoru nie je mysliteľné, aby sprostredkovanie organizoval hocikto. Ide o opateru chorých, starých a často dementných ľudí, a preto požadujeme od sprostredkovateľa odbornosť a primerané znalosti,“ zdôraznila Kiššová. Pre opatrovateľky žiadajú aj zavedenie právneho poradenstva a tzv. horúcej linky, na ktorej by sa v prípade nejasností a otázok vedeli poradiť.

„Slovenské orgány tak získajú prehľad o nekalých praktikách, daňových únikoch, práci na čierno a podmienkach zmlúv, ktoré odporujú zákonom a dobrým mravom,“ dodala.

Opatrovateľky navrhujú aj vytvorenie Úradu splnomocnenca vlády pre opatrovateľov a žiadajú, aby nedochádzalo k plateniu poplatkov slovenskému sprostredkovateľovi a následne platenie poplatkov zahraničným agentúram. Zároveň vyzývajú opatrovateľov, „aby nepodpisovali vazalské zmluvy.“

Trojica opatrovateliek uviedla, že nezastupujú žiadnu skupinu opatrovateliek. Vychádzajú však z vlastných dlhoročných skúseností a spravujú viacero skupín na sociálnej sieti, kde si opatrovatelia vymieňajú svoje skúsenosti.

Uvažujú aj o založení občianskeho združenia a na tlačovej besede ich prišli podporiť aj ďalšie opatrovateľky. Výzvu na legislatívne riešenie problému chcú v najbližšej dobe adresovať premiérovi Petrovi Pellegrinimu, ako aj na rezorty vnútra a práce, sociálnych vecí a rodiny.