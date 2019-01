Opatrovníctvo dospelých čaká veľká reforma, deti a príbuzní by mali mať viac zodpovednosti

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) – Po viac ako 50-tich rokoch čaká dôležitý inštitút občianskeho práva – opatrovníctvo, veľká reforma.

Ako agentúru SITA informovala Denisa Gerši z tlačového oddelenia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, užšia pracovná skupina pod záštitou štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Edity Pfundtner, zložená z odborníkov z ministerstva spravodlivosti, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, finalizuje prípravy reformy opatrovníctva.

Ochrana pred zneužívaním

Cieľom reformy je zlepšenie postavenia chorých a postihnutých ľudí, ktorí pre svoju chorobu nemôžu robiť právne úkony. Rovnako sa reformou zvýši ochrana týchto osôb pred zneužívaním zo strany opatrovníka.

V prípade zdravých osôb by sa otvorila nová možnosť, a to preventívne s ohľadom na budúcnosť ustanoviť si konkrétneho opatrovníka, ktorý by ich v prípade nespôsobilosti zastupoval.

Rezort spravodlivosti upozorňuje, že v spoločnosti máme ľudí, ktorí pre duševnú poruchu alebo nadmerné požívanie alkoholických nápojov nie sú schopní robiť niektoré právne úkony. Z praxe poznáme veľa prípadov, keď tieto osoby zneužili cudzí ľudia, ale aj príbuzní, na prevod majetku či iné formy obohatenia sa.

„Inštitút opatrovníctva dospelých nebol od roku 1964 vôbec podstatne reformovaný. A to aj napriek tomu, že zdravotnícke štatistiky poukazujú na zvyšujúci sa počet ľudí s duševnou poruchou,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Zodpovednosť detí za rodičov

Cieľom reformy je aj zvýšiť zodpovednosť potomkov za rodičov, alebo príbuzných, aby sa bezdôvodne nevyhýbali povinnosti opatrovníctva, ktoré si mylne zamieňajú s opatrovateľstvom.

Reforma má takisto prispieť k ochrane seniorov pred neuváženými prevodmi ich obydlí a zneužívanie ich zhoršeného mentálneho stavu na prevod hnuteľných a nehnuteľných vecí.

Užšia pracovná skupina zapracovala na poslednom stretnutí ďalšie návrhy a pripomienky, aby bola reforma opatrovníctva čo najefektívnejšia a myslela na rôzne prípady, ktoré sa v praxi môžu vyskytnúť, informuje rezort spravodlivosti.