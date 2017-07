OpenJazzFest 2017 má kompletný program aj so sľúbeným bigbandom

Bratislava/Nové Mesto nad Váhom, 15. júna 2017

Bratislava, 3.7.2017 ( WBN/PR ) – Obľúbený jazzový openair festival OpenJazzFest už zverejnil väčšinu účinkujúcich na tohtoročnom jubilejnom 10. ročníku ( Kenny Garrett, Ľudové mladistvá, Rosario Smowing, China Moses, Linda Oh, Cha Bud ) no do tradičného počtu ôsmych hudobných vystúpení ešte chýbali dve mená, ktoré sa predstavia v prírodnom amfiteátri pri hladine jazera v lete na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom. „Program máme kompletný, dolaďujeme organizačné detaily a tešíme sa na festival. Ako som sľúbil minulý rok z pódia, tak na 10. ročníku nebude chýbať sľúbený bigband, tentokrát od susedov z Českej republiky„ oznámil za organizačný výbor Tibor Zelenay , dramaturg a riaditeľ festivalu.

Piatkový program doplní exkluzívny projekt „Ján Berky Mrenica & friends feat. Stochello Rosenberg ( SK,PL,NL,F )

Projekt slovenského multi-žánrového huslistu Jána Berkyho Mrenicu a jeho telesa – “Veľké Diabolské husle” je zárukou vysokého inštrumentálneho majstrovstva, dobrej hudby a prijemnej zábavy. Koncert na Zelenej vode, bude nabitý energiou, temperamentom, kumštom o čom svedčí aj zostava hostí, ktorú si na tento špeciálny koncert Berky Mrenica pozval. Hudobníci – Martin Valihora, Eugen Botoš, Eugen Vizváry, Peter „Piťu“ Luha, Barbora Botošová, Marek Konček. Speváčky – Janka Orlická, Anita Soul a poľský spevák „Synthy Roma“ – Jozef Merstein Jochymczyk. Hlavným hviezdnym hosťom bude však gitarista Stochello Rosenberg , rodák z Holandska, momentálne pôsobiaci vo Francúzsku.

O sobotný záver festivalu sa postará „Original Vintage Orchestra“ z Česka

Swingový projekt „Original Vintage Orchestra“ založil pred necelým rokom Petr Kroutil, absolvent Konzervatória Jaroslava Ježka, Berklee College Of Music a Kathmandu University, hráč na klarinet, saxofón, indickú flautu, spevák a skladateľ. Jeho meno býva spájané s Pražským swingovým orchestrom, s Orchestrom Petra Kroutila, ale aj s výsadou zahrať si na otváracom festivale Olympiády v Londýne. Petr Kroutil postavil svoj šestnásťčlenný orchester na kvalitných inštrumentalistoch, ku ktorým pridal ženský element v podobe Hot Sisters a príležitostne Rozálie Havelkovej. Hudobnú atmosféru Los Angeles prináša na pódium neopakovateľný Chuck Wansley. Repertoár orchestra obsahuje “dobové songy” z 20. a 30. rokov, ale aj súčasnejšiu hudbu učesanú do swingovej podoby.

OpenJazzFest počas predošlých ročníkov privítal viac ako 24 tisíc návštevníkov. Už tradične je festival miestom pre fanúšikov všetkých generácií v krásnom prírodnom prostredí. Desiaty ročník sa uskutoční 28.- 29. Júla 2017, pričom brány festivalu so otvoria pre návštevníkov každý deň od 18:00 hodiny, koncertný program začne tradične od 19:00 hodiny.

Informácie a vstupenky:

http://www.openjazzfest.sk/sk

www.ticketportal.sk

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/Open-Jazz-Fest