Opitá vodička si zmýlila cestu so železnicou, s kabrioletom uviazla na trati

BIELEFELD 2. mája (WebNoviny.sk) – V nemeckom meste Bielefeld došlo opäť k ku kurióznemu, hoci nebezpečnému incidentu na železničnej trati. Jeho pôvodcom bola opitá žena za volantom, informovala v utorok agentúra DPA s odvolaním sa na políciu.

Žena (51) pod vplyvom alkoholu išla v pondelok večer svojím kabrioletom cez mesto a chcela odbočiť do jednej z ulíc. Zabočila však príliš skoro, a to priamo na železničnom priecestí nachádzajúcom sa ešte pred križovatkou. So svojím audi sa tak ocitla na trati a prešla po nej 40 metrov, kým neuviazla.

Železnice museli uzavrieť nie príliš frekventovanú trať na dve hodiny, počas ktorých záchranári vyslobodzovali nepoškodený kabriolet z koľajníc. Vodička čelí teraz obvineniam z vedenia vozidla pod vplyvom alkoholu a narušenia železničnej dopravy.

Vo februári mali železnice v Bielefelde tiež plno starostí. Istá žena totiž nasmerovala svoje auto priamo do železničného tunela, ktorým prešla približne 500 metrov.