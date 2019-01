Opitý Ján spôsobil vážnu nehodu, dostal 15-mesačný nepodmienečný trest a zaplatí bolestné

BANSKÁ BYSTRICA 15. januára (WebNoviny.sk) – Nepodmienečný trest odňatia slobody na pätnásť mesiacov, zákaz šoférovania na sedem rokov a protialkoholické liečenie potvrdil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 30-ročného Jána Šmondrka z obce Klokoč v okrese Detva. Šmondrk ako vodič BMW v stave ťažkej opitosti zavinil zrážku s protiidúcim osobným autom, ktorého posádka utrpela ťažké zranenia.

Šmondrk šoféroval BMW po 9. ráno 7. decembra 2017 z mesta Zvolen smerom na Lieskovec. Pri objekte stavebnín prešiel do protismeru a narazil do protiidúcej Škody Felicie z Detvy.

Trojčlenná posádka škodovky utrpela ťažké zranenia, z ktorých sa všetci liečili tri až šesť mesiacov. Šmondrkovi po nehode zistili požitie viac ako 2,5 promile alkoholu. Vinník navyše jazdil i napriek tomu, že za predošlú jazdu pod vplyvom alkoholu mal na jeden rok zakázané šoférovanie.

Na Okresnom súde vo Zvolene Šmondrk vinu priznal. Súd to zobral ako poľahčujúcu okolnosť a uložil mu nepodmienečný trest v trvaní pätnásť mesiacov. Proti prvostupňovému rozsudku sa vinník odvolal s tým, že je to prísne a navrhoval trest podmienečný. Odvolací senát krajského súdu mu však nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil. Vzhľadom na to, že zrážku zavinil v stave ťažkej opitosti, musí sa Šmondrk podrobiť protialkoholickému liečeniu ústavnou formou. Liečenie potrvá dovtedy, kým si to bude vyžadovať jeho účel. Navyše musí zranenej posádke zaplatiť bolestné v rozsahu, ako určil súd.